Trong báo cáo về ngành hàng không tại báo cáo mới đây, CTCK VNDirect đã dự báo CTCP Hàng không Vietjet có khả năng đạt hơn 1.300 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay.

Lợi thế của các hãng hàng không giá rẻ khi sử dụng máy bay thân hẹp

Trong kỳ, các hãng hàng không Việt Nam đã khai thác tổng cộng 234.370 chuyến bay, tăng trưởng 85,6% so với cả năm 2021. Riêng Vietjet Air khai thác gần 86.500 chuyến bay, chiếm 37% toàn ngành và tăng 147% so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng của Vietjet cao hơn đáng kể so với hai hãng hàng không lớn khác là Vietnam Airlines và Bamboo Airways, số liệu của Cục Hàng không cho thấy.

Nguyên nhân theo VNDirect là các hãng hàng không giá rẻ (LCC) sẽ ít bị ảnh hưởng hơn so với các hãng hàng không truyền thống (FSC). Bởi, mức tiêu thụ nhiên liệu phụ thuộc chặt chẽ vào trọng lượng của máy bay. Các máy bay đường dài thường có thân rộng, công suất và trọng lượng lớn.

Ngoài ra, các chuyến bay đường dài cũng cần nhiều nhiên liệu khiến máy bay nặng hơn. Ngược lại, máy bay đường ngắn thường là máy bay thân hẹp, có trọng lượng nhẹ hơn nên tốn ít nhiên liệu cất cánh và duy trì độ cao hơn so với máy bay đường dài.

Dự báo, do căng thẳng giữa Nga và Ukraine, giá nhiên liệu Jet A1 toàn cầu năm 2022 sẽ tăng 79% so với năm ngoái. Sang năm 2023, mức tăng hạ nhiệt còn 13%. Giá xăng máy bay năm 2022-23 duy trì ở mức cao nhất kể từ năm 2015, gây nhiều khó khăn cho các hãng hàng không.

Trong đó, Vietjet với hầu hết máy bay đều là dòng thân hẹp, đường ngắn (ngoại trừ hai chiếc A330 mới đón về trong năm qua). Ngược lại, khoảng 30% số máy bay của Vietnam Airlines là máy bay đường dài thân rộng. Vì vậy, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình/ghế luân chuyển (ASK) của Vietjet thấp hơn so với Vietnam Airlines.

Tương ứng, VNDirect dự báo biên lãi gộp của Vietjet ở mức khả quan là 0,4% trong năm 2022 và 2% năm 2023.

Kỳ vọng lợi nhuận ròng của Vietjet có thể đạt 1.317 tỷ trong năm 2022

Liên quan đến tỷ giá và lãi suất của USD, theo VNDirect, việc Fed liên tục thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát đã khiến đồng USD tăng giá và lãi suất USD lên cao, từ đó có tác động tiêu cực đến những doanh nghiệp thâm dụng vốn như các hãng hàng không do hầu hết đều tài trợ cho đội bay của mình bằng USD.

Trong điều kiện tỷ giá biến động và lãi suất USD tăng cao, những khó khăn mà các các hàng không phải đối mặt bao gồm:

Thứ nhất, USD mạnh hơn khiến các hãng hàng không bị lỗ tỷ giá khi đánh giá lại các khoản nợ bằng USD. Ngoài ra, chi phí đầu tư máy bay (tính bằng USD) cũng trở nên đắt đỏ hơn khiến việc mở rộng đội bay gặp khó khăn.

Thứ hai, lãi suất trên thị trường tăng lên trong khi lãi suất tài trợ cho đội bay hiện tại thường cố định nên chi phí lãi vay không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, khi tài trợ cho đội bay mới trong giai đoạn này, các hãng hàng không phải vay với lãi suất cao hơn và có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong tương lai.

Hiện, Vietjet có tỷ trọng vay bằng USD trên tổng dư nợ là 17,2% với số dư 3.227 tỷ đồng. VNDirect đánh giá Vietjet ít phải chịu rủi ro liên quan đến đồng USD mạnh lên và lãi suất USD tăng.

Hơn nữa, tỷ lệ đòn bẩy của Vietjet cho phép hãng này có khả năng tài trợ cho việc mở rộng đội bay nhằm phục hồi hoạt động vận tải hàng không quốc tế trong giai đoạn tới.

VNDirect kỳ vọng sản lượng khách nội địa năm 2022 của Vietjet tăng 245%. Tăng trưởng có thể chậm lại đạt mức 12% trong năm 2023 do mức nền của năm 2022 tương đối cao. VNDirect ước tính lợi nhuận ròng của Vietjet có thể đạt 1.317 tỷ trong năm 2022 từ mức 175 tỷ trong năm 2021, sau đó tăng 168% trong năm 2023 đạt 3.533 tỷ đồng.