VNPAY Taxi hợp tác Be Group: Gọi xe dễ dàng qua app ngân hàng và ví VNPAY

VNPAY và Be Group vừa qua đã chính thức bắt tay hợp tác, mở ra cơ hội mới để mang đến những dịch vụ tiện ích vượt trội cho người dùng. Sự kết hợp này không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ gọi xe chất lượng, mà còn mang lại nhiều ưu đãi hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sự tiện lợi trong cuộc sống.



Gọi beBike/beCar ngay trên ứng dụng ngân hàng và ví VNPAY



Chỉ với một ứng dụng ví VNPAY hoặc ngân hàng số trên điện thoại thông minh, giờ đây, khách hàng có thể đặt beBike, beCar mọi lúc mọi nơi giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Tính năng VNPAY Taxi sẽ tự động kết nối với tài xế Be gần nhất để nhanh chóng đến điểm đón phục vụ nhu cầu di chuyển của khách hàng.

Ngoài ra, VNPAY Taxi cũng thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi gọi taxi/xe máy lên tới 50% dành cho khách hàng mới, khách hàng hiện hữu, ưu đãi khi tích lũy điểm thưởng… nhằm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí di chuyển.

Cú "bắt tay" mang lại lợi ích cho đôi bên



Sự hợp tác giữa VNPAY và Be Group không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng mà còn tạo ra nhiều giá trị cho cả hai bên. Với hơn 40 triệu người dùng thường xuyên trên ứng dụng ngân hàng và ví điện tử, VNPAY đã mở ra cánh cửa mới để Be Group phát triển mạng lưới khách hàng, mở rộng quy mô hoạt động một cách hiệu quả.

Các tài xế Be có thêm nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng mới dẫn đến số lượng chuyến đi tăng lên đáng kể. Từ đó, thu nhập của các tài xế được cải thiện rõ rệt. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, có thể thấy, sự hợp tác với VNPAY Taxi chính là chìa khóa để Be Group mở rộng quy mô và nâng cao vị thế của mình trên thị trường dịch vụ vận tải công nghệ.

Về phía VNPAY, việc tích hợp dịch vụ beBike, beCar lên ứng dụng ngân hàng và ví điện tử không chỉ mở rộng mạng lưới dịch vụ vận tải mà còn đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Giờ đây, người dùng có thể đặt dịch vụ xe máy, xe ô tô của Be trực tiếp từ ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc của mình, mang lại sự tiện lợi tối đa, tiết kiệm thời gian và giảm bớt sự phiền toái khi phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng khác nhau.



Đại diện VNPAY, ông Trần Mạnh Nam cho biết: "Việc hợp tác giữa VNPAY và Be Group sẽ phát huy những lợi thế của hai bên, mở ra trải nghiệm "all-in one", giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các hình thức thanh toán hiện đại và tiện lợi nhất, từ đó góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam. Với mạng lưới hơn 40 ngân hàng và ví điện tử, VNPAY sẽ liên tục phát triển dịch vụ để hỗ trợ Be Group mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng, từ đó gia tăng doanh số và nâng cao thu nhập cho tài xế".

Hiện dịch vụ VNPAY Taxi đã được tích hợp trên ví điện tử VNPAY và hầu hết các ứng dụng ngân hàng như VCB Digibank, BIDV SmartBanking, VietinBank iPay Mobile, Agribank Plus, BaoViet Smart, AB Ditizen, VietABank EzMobile, Eximbank EDigi, SaigonBank Smart Banking, ứng dụng HDBank, IVB Mobile Banking...

Ngoài dịch vụ VNPAY Taxi, trong thời gian tới VNPAY và Be Group cũng sẽ phối hợp để triển khai dịch vụ giao hàng siêu tốc - beDelivery và các dịch vụ khác trên ứng dụng ngân hàng và ví điện tử.