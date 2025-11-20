VNPT muốn bán đấu giá cả lô hơn 2,1 triệu cổ phiếu VTC

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) mới đây đã có thông báo về việc bán đấu giá cả lô cổ phần tại Công ty CP Viễn thông VTC (VTC) do VNPT sở hữu.

Cụ thể, VNPT muốn đấu giá cả lô cổ phần gồm hơn 2,1 triệu cổ phần (tương ứng 46,67% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ của VTC). Giá khởi điểm hơn 104,1 tỷ đồng, tương ứng 49.200 đồng/cổ phần.

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 18/11/2025 đến 15h30 ngày 12/12/2025. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 19/12/2025 đến ngày 25/12/2025.

Được biết, ông Lê Xuân Tiến- Chủ tịch HĐQT; Người đại diện theo pháp luật; ông Bùi Văn Bằng - Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT và ông Trần Văn Mua- Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT VTC là 3 người đại diện phần vốn góp của VNPT tại VTC.

Theo công bố của VNPT, mục đích chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty VTC nhằm thực hiện Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 10/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn đến hết năm 2025 và Văn bản số 1944/UBQLV-CNHT ngày 28/8/2024 của Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc thoái vốn tại 24 doanh nghiệp thuộc danh mục thoái vốn đã được phê duyệt theo Quyết định số 620/QĐ-TTg.

Cũng thực hiện đề án tái cơ cấu đến năm 2025, VNPT sẽ đấu giá hơn 10 triệu cổ phiếu (tương ứng 31,43% vốn điều lệ) của Công ty CP Viễn thông - Tin học Bưu điện (CTIN, MCKOSE: ICT) với giá khởi điểm 74.106 đồng/cổ phiếu, cao hơn 4 lần giá thị trường, phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 17/12.

VNPT hiện là cổ đông lớn duy nhất của ICT, do đó nếu thoái vốn thành công, ICT sẽ không còn cổ đông lớn nào. Được biết, ông Hoàng Anh Lộc - Chủ tịch HĐQT, ông Hà Thanh Hải - Thành viên HĐQT và ông Lê Thanh Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ICT đều là đại diện phần vốn của VNPT tại ICT.