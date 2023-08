VNSC by Finhay phân phối chính thức chứng chỉ quỹ Dragon Capital

Theo thoả thuận hợp tác, bước đầu Dragon Capital Việt Nam sẽ phân phối bốn quỹ mở cổ phiếu và trái phiếu bao gồm: DCDS - Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC; DCBC - Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu DC; DCIP - Quỹ trái phiếu ngắn hạn DC; DCBF - Quỹ đầu tư trái phiếu DC, trên Nền tảng đầu tư thông minh VNSC by Finhay. Đây đều là những quỹ đang thuộc nhóm có hiệu suất đầu tư cao trên thị trường, đặc biệt là DCDS. Trong tháng 6 và tháng 7/2023, quỹ DCDS của DC đã trở thành hiện tượng đáng chú ý khi liên tục dẫn đầu tăng trưởng, riêng trong tháng 7, DCDS đã đạt mức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng 11,04%. Nếu lấy mốc 12 tháng kể từ tháng 7/2023, DCDS cũng là quỹ có hiệu suất tốt nhất thị trường với mức tăng trưởng 9,71%.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina bày tỏ sự tin tưởng vào sự kiện hợp tác cùng Dragon Capital Việt Nam

Là sự kết hợp giữa sản phẩm và dịch vụ tài chính từ Công ty cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC) và công nghệ hiện đại từ fintech hàng đầu - Finhay, nền tảng VNSC by Finhay hiện đang có số lượng lớn người dùng là các nhà đầu tư bán chuyên, với hạn chế về thời gian, kiến thức khi đầu tư. Việc hợp tác cùng DC giúp VNSC by Finhay đa dạng hoá các lựa chọn đầu tư cho người dùng, giúp họ dễ dàng tiếp cận kênh đầu tư Chứng chỉ Quỹ cùng các chuyên gia hàng đầu của DC với kinh nghiệm lâu năm trên thị trường. Số lượng các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng tăng trong năm 2023. Đối với các nhà đầu tư bán chuyên vừa đi làm, vừa đầu tư, đầu tư quỹ là kênh đầu tư phù hợp bởi không yêu cầu số vốn lớn, và tài sản được quản lý bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực. Nhà đầu tư sẽ tối ưu được thời gian và công sức phân tích thị trường hơn so với việc tự mình tiến hành các giao dịch đầu tư.

Ngoài việc hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ, VNSC và DC sẽ đồng hành trong nhiều hoạt động khác hướng tới nhóm nhà đầu tư bán chuyên bao gồm các hoạt động nhằm chia sẻ kiến thức, lan toả và thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng nhà đầu tư bán chuyên đối với việc đầu tư quỹ.

Ông Na Sungsoo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina cho biết: "VNSC by Finhay là nền tảng đầu tư thông minh với định hướng liên tục mở rộng và đa dạng hoá các sản phẩm đầu tư dành cho nhà đầu tư bán chuyên. Việc hợp tác cùng Dragon Capital Việt Nam phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của VNSC, giúp các nhà đầu tư bán chuyên của VNSC by Finhay có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với từng khẩu vị rủi ro".

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Quản lý tài sản khối trong nước Dragon Capital Việt Nam cho biết: "Chứng kiến những bước phát triển của VNSC trong thời gian qua, chúng tôi đánh giá cao và tin tưởng vào năng lực của VNSC trong việc phân phối các sản phẩm quỹ đến đông đảo khách hàng. Việc hợp tác này cũng đồng thời thể hiện tinh thần tiên phong đổi mới của cả hai công ty, hướng đến phục vụ nhu cầu đầu tư của đại đa số người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ - những người sẽ sớm trở thành động lực dẫn dắt thị trường tài chính trong vài năm tới".

Kể từ thời điểm ra mắt vào tháng 5/2023 với sự kết hợp giữa sản phẩm và dịch vụ tài chính từ Công ty cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC) và công nghệ hiện đại từ fintech hàng đầu - Finhay, nền tảng VNSC by Finhay đã không ngừng cải tiến về tính năng và sản phẩm với mục tiêu giúp nhà đầu tư bán chuyên đầu tư an toàn và hiệu quả. Định vị là một công ty chứng khoán Số với triết lý ‘user-centric', VNSC luôn ưu tiên đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ để phát triển các tính năng hỗ trợ nhà đầu tư bán chuyên đầu tư hiệu quả hơn. Các tính năng nổi bật của VNSC by Finhay có thể kể đến như: Đầu tư tự động với Auto Invest; học đầu tư dễ dàng với VNSC Academy; cập nhật thông tin thị trường liên tục và nhanh chóng với AI Speed Reporter mới được ra mắt.

Ra đời năm 1994, Dragon Capital là một trong những công ty quản lý quỹ có lịch sử hoạt động lâu đời nhất tại thị trường vốn Việt Nam. Từ khi thành lập tới nay, Dragon Capital đã đồng hành, tham vấn và đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam bằng chuẩn mực quốc tế và năng lực đầu tư xuất sắc.

Bắt đầu giao dịch chứng chỉ quỹ Dragon Capital và trải nghiệm các tính năng trên nền tảng đầu tư thông minh VNSC by Finhay tại: https://appsflyer.vnsc.vn/swve/27s61z43