VNSC by Finhay phân phối quỹ đầu tư tiên phong áp dụng tiêu chuẩn ESG tại Việt Nam

Từ ngày 07/11/2023, Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) - quỹ đầu tư cổ phiếu tiên phong áp dụng tiêu chuẩn ESG tại Việt Nam với tính thanh khoản cao, bền vững và hạn chế rủi ro sẽ chính thức có mặt trên nền tảng VNSC by Finhay.



Quỹ UVEEF áp dụng quy trình đầu tư và quản trị rủi ro chặt chẽ từ Tập đoàn UOB Asset Management ("UOBAM"), kết hợp với chuẩn mực ESG vào quy trình đầu tư và lựa chọn cổ phiếu, giúp giảm thiểu rủi ro cho các khoản đầu tư của quỹ. Quỹ UVEEF tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn thông qua việc xây dựng một danh mục đầu tư cân đối và đa dạng gồm cổ phiếu của những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có nền tảng cơ bản tốt, tuân thủ các chuẩn mực về Môi trường, Trách nhiệm xã hội và Quản trị doanh nghiệp (ESG) và triển vọng tăng trưởng bền vững trong dài hạn. ESG là cụm từ viết tắt bởi Environmental (Môi trường); Social (Xã hội) và Governance (Quản trị doanh nghiệp). Đây là một bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng, tác động của doanh nghiệp đến cộng đồng.

Việc phân phối chứng chỉ quỹ UVEEF giúp VNSC by Finhay đem đến cơ hội đầu tư bền vững cho khách hàng là những nhà đầu tư bán chuyên. Họ là những người vừa đi làm vừa đầu tư, gặp hạn chế về thời gian, kiến thức khi đầu tư. Đầu tư quỹ mở là kênh đầu tư được nhà nhiều đầu tư bán chuyên ưu tiên lựa chọn bởi không cần số vốn lớn, tài sản được quản lý bởi các chuyên gia hàng đầu. Nhà đầu tư sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức phân tích thị trường hơn so với việc tự đầu tư. Đồng thời, định hướng và những ưu tiên về ESG được xem là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của VNSC và Finhay. Việc thúc đẩy sự hợp tác với các quỹ đầu tư có chung định hướng ESG như UVEEF thể hiện sự cam kết cho việc phát triển và đồng hành cùng các doanh nghiệp ESG tại Việt Nam.

VNSC by Finhay không ngừng đa dạng hoá các sản phẩm tài chính uy tín

Kể từ thời điểm ra mắt vào tháng 5/2023 với sự kết hợp giữa công ty chứng khoán số (VNSC) và công nghệ hiện đại từ fintech hàng đầu - Finhay, nền tảng VNSC by Finhay đã không ngừng cải tiến về tính năng và sản phẩm với mục tiêu giúp nhà đầu tư bán chuyên đầu tư an toàn và hiệu quả. Định vị là một công ty chứng khoán Số, VNSC luôn ưu tiên đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ để phát triển các tính năng hỗ trợ nhà đầu tư bán chuyên đầu tư hiệu quả hơn. Hiện nay VNSC by Finhay đang phát triển các tính năng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cải thiện trải nghiệm cá nhân hoá cho nhà đầu tư của người dùng bởi những ưu điểm vượt trội như: thấu hiểu hành vi người dùng để đưa ra lựa chọn được cá nhân hoá, tự động, chính xác và không bị chi phối bởi cảm xúc như AI Speed Reporter: cập nhật và phân tích tin tức ảnh hưởng tới mã cổ phiếu; AI news: điểm tin thị trường theo mã cổ phiếu trong danh mục và nhiều tính năng ứng dụng AI khác sắp được ra mắt. Ngoài ra, VNSC by Finhay còn cung cấp các công cụ hỗ trợ đầu tư như Auto Invest - đặt lệnh tự động; VNSC Academy - cung cấp kiến thức đầu tư bài bản, trực quan, chuyên sâu. Hiện nay, ngoài việc không ngừng mở rộng và đa dạng hoá các sản phẩm tài chính uy tín, VNSC by Finhay còn có mong muốn trao kiến thức vì cộng đồng nhà đầu tư Việt thông qua các chương trình chia sẻ kiến thức tài chính cá nhân và đầu tư thông minh.