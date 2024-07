Vợ Á hậu kém 16 tuổi tiết lộ "đón rồng con", Shark Hưng lên chức bố lần 5 ở tuổi 52?

Mới đây, trong tập 1 của Shark Tank mùa 7, Shark Hưng gây bất ngờ khi thông báo bà xã đang mang thai lần 2, gia đình chuẩn bị đón "rồng con". "Vài tuần nữa, gia đình chào đón 1 em rồng. Thật sự rất bất ngờ", anh vui mừng thông báo. Như vậy, vợ chồng Shark Hưng chuẩn bị đón con chung thứ 3, riêng nam doanh nhân sắp làm bố 5 con.

Shark Hưng hạnh phúc thông báo vợ đang mang thai.

Nhân dịp này, Shark Hưng cũng khoe bức thư tình được vợ gửi tặng. Anh công khai trên sóng truyền hình những lời ngọt ngào của bà xã kém 16 tuổi: "Nhìn thấy anh được mọi người gọi là 'Shark bách khoa toàn thư', em cảm thấy vui vô cùng. Một mùa Shark Tank nữa lại đến, 6 mùa trước em luôn đồng hành cùng anh tại trường quay.

Mùa này, em vắng mặt vì một sứ mệnh khác cũng đang lớn dần theo ngày tháng. Nhưng từ xa, em vẫn luôn theo dõi chương trình. Các con dặn bố xong việc sớm để bay về, cả nhà cùng đón em rồng nhé".

Thu Trang khoe ảnh hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ.

Sau chia sẻ của ông xã trên sóng truyền hình, cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Thu Trang cũng đăng tải loạt ảnh khoe rõ bụng bầu. Trong khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và các con, Á hậu 1 Hoa hậu thế giới người Việt tại Séc chia sẻ: "Time spent together as a family is the best investment in a child's heart, mind, and future" (Tạm dịch: Thời gian bên nhau như một gia đình là khoản đầu tư tốt nhất cho trái tim, tâm trí và tương lai của một đứa trẻ).

Đông đảo bạn bè, người thân và fans gửi lời chúc mừng cặp đôi. Sau 6 năm bên nhau, cả hai có một tổ ấm hạnh phúc, khiến nhiều người ngưỡng mộ. "Chúc mừng đại gia đình anh chị chuẩn bị đón thêm thành viên mới ạ", "Ui chúc mừng gia đình đón thêm thiên thần nhỏ", "Hạnh phúc quá", "Viên mãn", "Gia đình đông con thật ấm áp và hạnh phúc biết bao",....

Trước đó, Thu Trang vướng tin đồn có con thứ 3.

Vài tháng trước, Thu Trang cũng vướng tin đồn mang thai lần 3. Theo đó, trong loạt ảnh khoe tấm bằng tốt nghiệp khoá học về Quản trị và Khởi nghiệp, người đẹp sinh năm 1998 cầm tấm bằng phía trước, nhưng vẫn để lộ ra phần bụng nhô cao. Trong hình ảnh gia đình đăng tải vào cuối tháng 3/2024, Á hậu cũng “thả hint” ở phần chú thích: “Together we are working on a bigger and bigger family” (Tạm dịch: Chúng mình cùng nhau xây dựng một gia đình lớn hơn nữa).

Cô kém Shark Hưng 16 tuổi, biết 6 tiếng ngoại ngữ là: Việt Nam, Séc, Anh, Đức, Nga và Latin và từng tốt nghiệp 2 trường đại học về Y khoa và Ngoại giao. Người đẹp từng đạt danh hiệu Á hậu 1 ở một cuộc thi nhan sắc được tổ chức tại Séc và lọt chung kết "Hoa hậu thế giới người Việt" năm 2010.

Shark Hưng và Thu Trang nên duyên vợ chồng vào năm 2018 tại Hà Nội. Đến năm 2021, cặp đôi đón 2 con trai song sinh là Gấu anh (tên thật Quang Minh, tiếng Anh Daniel) và Gấu em (tên thật Quang Chính, tiếng Anh William). Ngoài ra, doanh nhân còn có con gái Tuệ Minh (sinh năm 2009) và con trai Bách Việt (sinh năm 2011) - là con chung với vợ cũ.

Hơn 6 năm bên nhau, hôn nhân của Shark Hưng vẫn mặn nồng như ngày đầu.

Từ khi về chung nhà, cặp đôi đưa ra một thỏa thuận rất đặc biệt để "giữ lửa" tổ ấm: "Thứ nhất là không bao giờ xa nhau quá 21 ngày. Vì theo thống kê thì 21 ngày là khoảng thời gian người ta thay đổi thói quen. Đó là điều mà chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện.

Thứ 2 nữa là thực hiện được 4 cái Đồng: Đồng sàng (cùng giường), Đồng tâm (tình yêu, suy nghĩ nhất quán và có điểm chung), Đồng chí (có mục tiêu, ý chí thống nhất) và cuối cùng là Đồng đội (mọi lúc đều phải bênh vực, bảo vệ nhau)".

Thế nên, thời điểm doanh nhân 52 tuổi này đi quay Shark Tank, Thu Trang vẫn thường xuyên có mặt để chăm sóc ông xã. Ngày thường, cặp đôi dành nhiều thời gian chăm sóc con cái, đi du lịch cùng nhau. Bà xã của Shark Hưng đối xử với 2 con riêng của chồng như ruột thịt, chăm sóc chu toàn việc gia đình, đồng thời vẫn quản lý hoạt động kinh doanh riêng. Dù là bố đông con, Shark Hưng vẫn duy trì hoạt động kinh doanh, tham gia các chương trình về doanh nghiệp.

Nguồn: Shark Tank, FBNV.