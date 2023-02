Vợ chồng Chủ tịch Hải Phát Invest tiếp tục bị bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu HPX

Ông Đỗ Quý Hải – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest – mã HPX) và vợ là bà Chu Thị Lương vừa báo cáo các giao dịch cổ phiếu HPX. Cụ thể, ông Hải đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 1,48 triệu cổ phiếu HPX, trong khi bà Lương cũng bị bán ra gần 1,21 triệu cổ phiếu với cùng lý do tương tự trong phiên 1/2/2023.



Động thái diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HPX vẫn đang loanh quanh vùng đáy lịch sử sau giai đoạn lao dốc mạnh cuối năm ngoái. Ước tính theo mức thị giá HPX đóng cửa phiên diễn ra giao dịch (5.300 đồng/cổ phiếu), các công ty chứng khoán có thể thu về khoảng 14 tỷ đồng từ việc bán giải chấp trên.

Đáng chú ý, trong phiên 1/2, HPX đã có thời điểm tăng rất mạnh và chạm trần nhưng lực bán mạnh sau đó đã kéo cổ phiếu này đóng cửa thấp nhất phiên với mức tăng chỉ 0,57%. Đây cũng là phiên có thanh khoản lớn nhất từ đầu năm 2023 của HPX với khối lượng khớp lệnh gần 28 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 9% vốn điều lệ của Hải Phát Invest.

Các giao dịch vừa qua đã nâng tổng số cổ phiếu HPX bị bán giải chấp của gia đình Chủ tịch Đỗ Quý Hải lên xấp xỉ 73 triệu đơn vị, tương đương gần 24% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Trong bối cảnh liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu, ông Hải cũng chủ động bán ra lượng lớn cổ phiếu HPX.

Cụ thể, trong 2 ngày 27- 28/12/2022, Chủ tịch Hải Phát Invest đã bán thành công 10 triệu cổ phiếu HPX thông phương pháp khớp lệnh. Ngay sau đó, ông Hải tiếp tục đăng ký bán thêm 8 triệu cổ phiếu HPX với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 5/1/2023 đến 3/2/2023.

Về kết quả kinh doanh quý 4, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu đạt 326,8 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến doanh nghiệp này lỗ gộp 34,4 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Hải Phát Invest lãi ròng 19,2 tỷ đồng, giảm hơn 86% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2022, doanh nghiệp bất động sản này ghi nhận tổng doanh thu 1.635 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 142,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,4% và giảm 56,6% so với năm 2021.

Trong một diễn biến khác, ngày 2/2, Hải Phát Invest đã công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Đinh Thế Quỳnh và ông Phạm Huy Thông, sau khi hai nhân sự này nộp đơn từ nhiệm vào ngày 1/2 trước đó.