Vợ chồng Tổng Giám đốc một doanh nghiệp muốn thoái sạch 51% vốn

Theo thông tin từ CTCP Dược - Vật tư y tế Thanh Hoá (mã DTH), ông Trần Thanh Minh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty đã đăng ký bán toàn bộ 1,7 triệu cổ phiếu nắm giữ, tương đương 22,92% vốn DTH từ 16/7-12/8. Mục đích giao dịch là phục vụ nhu cầu cá nhân, phương thức giao dịch dự kiến là thoả thuận hoặc khớp lệnh.

Bà Trần Thị Huyền Trang, vợ ông Trần Thanh Minh đồng thời là Giám đốc truyền thông công ty cũng đăng ký bán sạch 2,1 triệu cổ phiếu DTH, tương đương 28,42% vốn nắm giữ cùng thời điểm trên để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Như vậy, nếu hoàn tất thương vụ này, vợ chồng ông Minh sẽ thoái tổng cộng 51,39% vốn và không còn nắm bất cứ cổ phần nào tại công ty.

Ngược chiều giao dịch, CTCP METZ USA Việt Nam – doanh nghiệp liên quan đến ông Trần Thanh Minh đã đăng ký mua đến 6,32 triệu cổ phiếu DTH, nhằm nâng cổ phiếu nắm giữ lên 6,321 triệu đơn vị, tương đương nắm 84,66% vốn để trở thành công ty mẹ của DTH. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo hình thức thoả thuận và/hoặc khớp lệnh từ 12/7-9/8 tới đây.

Tạm tính theo giá đóng cửa phiên 11/7 là 13.600 đồng/cp, ông Minh và bà Trang có thể sẽ thu về lần lượt hơn 23 tỷ đồng và gần 29 tỷ đồng sau giao dịch. Ngược lại, METZ USA Việt Nam sẽ chi gần 86 tỷ đồng để gom đủ lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa (DTH) được thành lập năm 1961, hoạt động kinh doanh chính của công ty là sản xuất kinh doanh thuốc đông dược, tân dược, thực phẩm chức năng. Một số sản phẩm chính của công ty hiện nay như: Hyđan, thuốc bổ BIOFIL, khoáng chất và Vitamin các loại.

Công ty có 2 nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO – GMP là Nhà máy sản xuất thuốc Đông Dược rộng 10.023m2 (khu Công nghiệp Tây Bắc Ga – TP Thanh Hóa) và Nhà máy sản xuất thuốc Tân Dược rộng 14.300m2 (phường Ngọc Trạo – TP Thanh Hóa).

Về tình hình kinh doanh, DTH nhận định năm 2023 là năm đầy thách thức của các doanh nghiệp dược phẩm khi phải đối mặt với thách thức do nhu cầu tiêu dùng giảm, biến động giá năng lượng và sự cạnh tranh gay gắt. Điều này khiến doanh thu năm 2023 giảm gần 10% so với cùng kỳ, đạt 526 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3,2 và 2,4 tỷ đồng, giảm 32% và 33% so với mức thực hiện năm trước.

Năm 2024, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu tăng 6% lên 560 tỷ đồng, trong đó doanh thu hàng công ty sản xuất đạt 445 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu tăng 75% lên xấp xỉ 5,6 tỷ đồng. Cổ tức năm 2024 dự kiến ở mức 5%.