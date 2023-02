Vô hiệu hóa Internet Exporer là tất yếu

Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1995 cho các thiết bị máy tính sử dụng hệ điều hành Windows, trình duyệt Internet Explorer (viết tắt là IE) có tổng cộng 11 phiên bản. Phiên bản cuối cùng được phát hành vào năm 2013, cách đây đã 10 năm. Sau gần 30 năm hoạt động, trình duyệt này đã trở nên lỗi thời, nên Microsoft buộc phải có những hành động để loại bỏ IE.



Theo ghi nhận chung trên toàn cầu, trình duyệt IE lỗi thời nên trở nên ì ạch, kém “thông minh” tiện dụng so với với nhiều trình duyệt khác. Điều này đã khiến người dùng tự động chuyển sang dùng các trình duyệt mới và không còn thường xuyên sử dụng IE như 10 năm về trước.

Hiện tại, đối với máy tính bàn, khi người dùng nhấp vào biểu tượng IE (Internet Explorer), phần mềm này không khởi động và màn hình sẽ đề nghị người dùng sử dụng trình duyệt Microsoft Edge.

Vào năm 2015, Microsoft đã thông báo rằng họ sẽ thay thế Internet Explorer bằng Microsoft Edge để làm trình duyệt mặc định cho Windows 10. Tháng 6/2022, Microsoft đã có thông tin chính thức về việc sẽ “khai tử” Internet Explorer. Tuy nhiên, đến bản cập nhật được phát hành vào ngày 14/2 vừa qua, người dùng Windows 10 mới bị chặn hoàn toàn việc truy cập vào trình duyệt này. Với bản cập nhật này, tất cả các thiết bị khi cố gắng mở Internet Explorer sẽ chuyển hướng đến trình duyệt web Microsoft Edge.

Theo công bố của Microsoft, trình duyệt Microsoft Edge sẽ cung cấp trải nghiệm web nhanh hơn, an toàn hơn và hiện đại hơn Internet Explorer. Tuy nhiên, theo dữ liệu gần đây do hãng Stacounter công bố, Edge chỉ chiếm hơn 4% lượng sử dụng máy tính toàn cầu so với trình duyệt đang phổ biến nhất hiện nay là Google Chrome, với mức sử dụng hơn 65%.

Trước đây, IE từng là trình duyệt web mặc định trên Windows. Chính điều này giúp IE trở thành trình duyệt web phổ biến nhất trên thế giới, chiếm đến 94% thị phần người dùng trong các năm 2002 và 2003. Thời điểm đó, các lựa chọn thay thế như trình duyệt Firefox của Mozilla hay Safari của Apple còn mới và ít người sử dụng.

Ở thời điểm hiện tại, Chrome của Google đang chiếm ưu thế với 65% thị phần trình duyệt trên toàn thế giới. Sau đó là Safari của Apple với 19%, theo dữ liệu nghiên cứu từ Statcounter. Phiên bản kế thừa Internet Explorer là Microsoft Edge xếp thứ ba với 4% thị phần, xếp ngay trên Firefox của Mozilla.

Việc vô hiệu hóa trình duyệt internet trước đây đã từng diễn ra (ví dụ như Netscape, Mosaic…). Chị Nguyễn Thanh Loan (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: Việc bỏ trình duyệt IE không ảnh hưởng gì đến việc sử dụng máy tính cá nhân (laptop), điện thoại di động của gia đình chị. Trên cơ quan, máy tính bàn xử lý công việc lại sử dụng trình duyệt này nên việc cập nhật, thay đổi trình duyệt sẽ do kỹ thuật phụ trách. Cá nhân người dùng không bị sự thay đổi này ảnh hưởng.

Trên máy tính và các thiết bị thông minh, có nhiều trình duyệt để người dùng lựa chọn. Với nhiều tính năng tương đồng giữa các trình duyệt sẵn có, việc loại bỏ, không sử dụng một trình duyệt không ảnh hưởng nhiều đến người dùng.

Trên thực tế, nhiều trang dịch vụ công trực tuyến của chính phủ của một số quốc gia (như Nhật Bản) hiện chỉ hỗ trợ sử dụng trên trình duyệt Internet Explorer. Trong trường hợp này, người dùng sẽ không thể sử dụng được các dịch vụ trên IE, đồng thời, khi truy cập website bằng các trình duyệt khác sẽ gặp lỗi hiển thị, không truy cập được, không sử dụng được chức năng của các công cụ.