Vỡ hồ chứa nước, 3 người trong gia đình bị cuốn trôi

Rạng sáng 2/11, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng cùng các đội tình nguyện viên từ Phan Thiết vẫn đang khẩn trương tìm kiếm bé gái 13 tuổi mất tích sau sự cố vỡ hồ chứa nước của một trang trại chăn nuôi trên địa bàn xã Tuy Phong (huyện Bắc Bình cũ, nay thuộc Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 1/11, người dân khu vực rẫy dưới chân núi nghe tiếng nổ lớn, ngay sau đó một lượng nước khổng lồ từ trên cao đổ ập xuống các khu dân cư và ruộng rẫy. Nguồn nước xuất phát từ hồ chứa tự đắp của công ty chuyên chăn nuôi gia súc, gia cầm nằm trên địa bàn xã Phong Phú cũ, cách Phan Thiết hơn 120 km. Thông tin ban đầu trên báo Nhân dân cho biết, trang trại này có tổng cộng 3 hồ chứa nước. Hiện tại đã có 2 hồ bị vỡ.

Trên PLO đưa tin, một gia đình gồm vợ chồng ông L. và con gái 13 tuổi bị dòng nước cuốn trôi. Người dân địa phương đã cứu được hai vợ chồng, riêng bé gái 13 tuổi hiện vẫn mất tích. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở, nước chảy xiết, không thể sử dụng canô hay jeski trong đêm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều xe chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng chính quyền xã tổ chức tìm kiếm và di dời dân vùng hạ lưu đến nơi an toàn. Hàng chục hộ dân được bố trí tạm thời tại các trường học gần đó.

Người dân di chuyển ngay trong đêm để tránh nước lũ - Ảnh: Người lao động

Chia sẻ trên VnExpress, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, xác nhận khu vực xảy ra sự cố nằm tại xã Phong Phú cũ, nay là Tuy Phong sau sáp nhập. Trang trại có ba hồ chứa tự đắp, trong đó hai hồ đã bị vỡ. Nước từ hồ chảy xuống đã cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm và hoa màu, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Những ngày qua, khu vực này có mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về hệ thống sông suối tăng mạnh. UBND xã Liên Hương ghi nhận lưu lượng nước trên lưu vực sông Lòng Sông đạt hơn 100 m3/s, làm gia tăng áp lực lên các hồ chứa vùng cao.

Chính quyền địa phương đang tổng hợp thiệt hại, xác minh nguyên nhân vỡ hồ và kiểm tra mức độ an toàn của các hồ còn lại để ngăn ngừa sự cố tương tự.

Hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm bé gái mất tích vẫn đang được triển khai khẩn trương, trong khi người dân vùng hạ du được khuyến cáo không trở lại nhà cho đến khi đảm bảo an toàn tuyệt đối.

