Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vỡ hồ chứa nước tại trang trại ở Lâm Đồng, người dân hạ lưu khẩn trương di dời trong đêm

02-11-2025 - 07:32 AM | Xã hội

Do mưa lớn kéo dài, hồ chứa nước ở trang trại chăn nuôi gà tại Lâm Đồng bị vỡ, cuốn trôi ít nhất 3 người

Tối 1-11, do mưa lớn kéo dài, hồ chứa nước của một trang trại chăn nuôi gà trên khu vực Cây Cà, thuộc xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng đã bị vỡ, khiến lượng nước lớn từ trên cao đổ xuống hạ nguồn.

Theo thông tin ban đầu, một gia đình 3 người sinh sống bên dưới trang trại đã bị dòng nước cuốn trôi. Người chồng may mắn được người dân kịp thời cứu thoát, 2 người còn lại - bao gồm 1 trẻ em - bị dòng nước cuốn trôi.

Vỡ hồ chứa nước tại trang trại ở Lâm Đồng, người dân hạ lưu khẩn trương di dời trong đêm- Ảnh 1.

Người dân sống ở hạ lưu trại gà di chuyển ngay trong đêm để tránh nước lũ. Ảnh: DT

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng xã Tuy Phong đã huy động phương tiện và nhân lực tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Công tác di dời người dân ở khu vực hạ lưu hồ chứa cũng đang được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn.

Nhiều người dân sinh sống phía dưới khu vực hồ vỡ cho biết nước chảy rất mạnh, cuốn theo bùn đất khiến họ hoang mang và phải rời nhà trong đêm để tránh nguy hiểm.

Theo UBND xã Tuy Phong, sự cố xảy ra tại hồ chứa nước trên cao, thuộc Công ty Trang trại Việt, chuyên chăn nuôi gà.

Địa phương đang xác định số lượng nạn nhân bị nước cuốn trôi và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vỡ hồ chứa nước tại trang trại ở Lâm Đồng, người dân hạ lưu khẩn trương di dời trong đêm- Ảnh 2.

Dòng chảy từ phía trang trại nuôi gà đổ xuống hạ lưu. Ảnh: Anh Đức

Trước đó, vào chiều 1-11, thông tin "vỡ hồ chứa nước" tại trang trại này đã lan truyền trên mạng xã hội. 

Khi đó, chính quyền địa phương xác nhận hồ chỉ xả tràn tự nhiên chứ không xảy ra vỡ. Tuy nhiên, đến tối thì cơ quan chức năng đã xác định hồ chứa nước này bị vỡ.

Theo Châu Tỉnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh

Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh Nổi bật

Khai đánh bạc 61 lần ở khách sạn Pullman vì “tò mò”, cựu phó trưởng phòng bị chủ toạ hỏi lại 1 câu đứng hình

Khai đánh bạc 61 lần ở khách sạn Pullman vì “tò mò”, cựu phó trưởng phòng bị chủ toạ hỏi lại 1 câu đứng hình Nổi bật

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước

07:21 , 02/11/2025
Đột kích hàng loạt biệt thự sang trọng, tóm gọn băng lừa đảo trực tuyến ở Thái Lan

Đột kích hàng loạt biệt thự sang trọng, tóm gọn băng lừa đảo trực tuyến ở Thái Lan

23:30 , 01/11/2025
Thi thể cô gái phân hủy trong cốp ô tô ở TP HCM: Chủ xe không quen biết nạn nhân?

Thi thể cô gái phân hủy trong cốp ô tô ở TP HCM: Chủ xe không quen biết nạn nhân?

21:52 , 01/11/2025
Hồi hộp cảnh nữ giáo viên mang thai sắp sinh ở Đà Nẵng vượt lũ dữ đến cơ sở y tế

Hồi hộp cảnh nữ giáo viên mang thai sắp sinh ở Đà Nẵng vượt lũ dữ đến cơ sở y tế

21:45 , 01/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên