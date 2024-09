Vợ muốn diện bikini nhưng ngại ánh mắt dòm ngó, đại gia Dubai mạnh tay chi 50 triệu đô mua đứt đảo riêng tặng nàng

Mới đây, Soudi Al Nadak (26 tuổi) đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội khi chia sẻ đoạn video về hòn đảo mà chồng cô đã mua tặng. Trên trang Instagram cá nhân với 336.000 người theo dõi, cô nàng viết: "POV: Khi bạn muốn mặc bikini và chồng triệu phú đã mua cho bạn một hòn đảo". Soudi Al Nadak là người Anh, hiện đang sinh sống tại Dubai cùng chồng là doanh nhân Jamal Al Nadak. Cặp đôi quen nhau khi còn là sinh viên và kết hôn vào năm 2021.

Cô vợ Dubai tự hào khoe chồng mua đảo riêng để vợ tự tin diện bikini

Kể từ sau khi kết hôn, Soudi Al Nadak được biết đến với cuộc sống sang chảnh, xa hoa bên cạnh người chồng triệu phú. Trên trang Instagram cá nhân, Soudi Al Nadak thường xuyên đăng tải các video với tiêu đề "Chồng triệu phú đã chi bao nhiêu cho tôi trong tuần này" để ghi lại những món quà đắt đỏ mà cô nhận được từ chồng. Mỗi video đều khiến người xem choáng ngợp với những con số "khủng" từ 50.000 USD đến 1 triệu USD (tương đương 12,3 đến 24,6 tỷ đồng).

Chia sẻ về lý do mua hòn đảo, Soudi Al Nadak cho biết vợ chồng cô đã lên kế hoạch đầu tư từ lâu. Tuy nhiên, lý do chính khiến chồng cô quyết định chi mạnh tay là bởi muốn cô được tự do, thoải mái diện bikini mà không lo ánh nhìn của người khác. "Đó là điều mà chúng tôi đã tìm kiếm để đầu tư trong một thời gian và chồng tôi muốn tôi cảm thấy an toàn trên bãi biển, đó là lý do tại sao anh ấy mua một hòn đảo", Soudi Al Nadak chia sẻ với tờ Hindustan Times.

Soudi Al Nadak cũng tiết lộ thêm, hòn đảo này có giá 50 triệu USD (tương đương 1.230 tỷ đồng) và nằm ở châu Á. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, cô nàng influencer từ chối tiết lộ vị trí chính xác. Bên dưới bài đăng, rất nhiều bình luận bày tỏ sự hoài nghi về độ xác thực của câu chuyện. Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến chỉ trích Soudi Al Nadak phô trương sự giàu có. Một cư dân mạng mỉa mai: "Anh ấy có anh trai không? Tôi hỏi cho bạn tôi."

Theo Independent