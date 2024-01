Vợ ông Lưu Bình Nhưỡng chủ động nộp 300.000 USD khắc phục hậu quả cho chồng

Thông tin trên được Công an tỉnh Thái Bình xác nhận với báo Vietnamnet tối 5/1. Theo đó, vợ ông Lưu Bình Nhưỡng đã nộp 300.000 USD (tương đương hơn 7 tỷ đồng) cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình để khắc phục hậu quả cho ông Nhưỡng.

Theo báo Lao Động, ông Nhưỡng đã có đơn uỷ quyền cho gia đình thay mặt ông khắc phục hậu quả. Vì vậy, vợ bị can này đã nộp số tiền đảm bảo khắc phục gần như toàn bộ hậu quả do bị can đã gây ra.

"Việc đó (nộp tiền tại cơ quan thi hành án dân sự - PV) được gia đình họ thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan cảnh sát điều tra", nguồn tin của báo Dân Trí cho hay.

Ông Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: nhadautu.vn

Trước đó, chiều 26/12, thông tin cho báo chí, Công an tỉnh Thái Bình cho biết trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Dân nguyện, ông Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được số tiền trục lợi là hàng trăm nghìn USD.

Ông Nhưỡng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố 2 tội danh là tội "Cưỡng đoạt tài sản" vào ngày 14/11 và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" vào ngày 26/12.

Việc bắt ông Nhưỡng liên quan đến quá trình điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (38 tuổi, thường gọi là Cường "Quắt", có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Phạm Minh Cường bị một số băng nhóm xã hội cản trở, gây khó khăn. Do được nhận là cháu, Cường cũng từng nói ông Nhưỡng là "bố nuôi" nên nhờ ông can thiệp, tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các băng nhóm xã hội này không gây sự.

Hành vi phạm tội của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm, với vai trò giúp sức để Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Phạm Minh Cường cũng bị bắt về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Công an tỉnh Thái Bình đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ việc giải quyết vụ án; đồng thời mở rộng điều tra vụ án, bảo đảm xử lý toàn diện, triệt để đúng quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20/12/2023, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với Lưu Bình Nhưỡng. Ông Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963, quê quán xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) là một tiến sĩ Luật, giảng viên đại học, chính trị gia. Ông Nhưỡng là Đại biểu Quốc hội khóa 14 (2016-2021) thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (2016-2021), Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ, từng là Ủy viên Thường trực Ủy ban về Các vấn đề Xã hội của Quốc hội khóa 14 (tới năm 2018).