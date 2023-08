Vợ tỷ phú U60 vẫn gây sốt vì vẻ ngoài trẻ trung, hấp dẫn: Nhờ 2 thói quen không tốn kém, ai cũng làm được

‏Từng được đề cử giải Oscar, Salma Hayek luôn được coi là biểu tượng gợi cảm nổi tiếng Hollywood trong thời gian dài. Năm 2009, cô kết hôn với tỷ phú Francois-Henri Pinault, đại gia sinh năm 1962, là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn thời trang cao cấp Kering. Công ty của ông sở hữu nhiều thương hiệu thời trang hàng đầu như Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen, Stella McCartney....‏

‏Trong một cuộc phỏng vấn mới trên podcast Let's Talk Off Camera của Kelly Ripa, Salma Hayek - nói rằng, cô ấy thường xuyên thực hiện 2 thói quen đơn giản để duy trì vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 56. Đó là thiền và cảm nhận tần số âm nhạc.‏

‏"Tôi không hề tiêm Botox," ngôi sao của Eternals cho biết thêm.‏

‏Salma Hayek sở hữu vẻ đẹp dường như không thay đổi theo thời gian, dù đã bước vào giai đoạn U60. Ảnh: @salmahayek/Instagram‏

‏Hayek cho biết, cô có chứng thoát vị đĩa đệm và các vấn đề ở cổ, hông và mắt cá chân.‏

‏"Vì cơ thể tôi có nhiều vấn đề về sức khỏe, thường xuyên đau đớn, nên khó có thể thực hiện các bài tập thể thao nặng. Bằng cách nào đó, tôi đã phát triển được phương pháp thiền kỳ lạ dành cho riêng mình. Kể từ đó, tôi có thể ngồi thiền hàng giờ, không nghĩ ngợi gì cả, cũng không cảm thấy buồn chán chút nào. Tôi thực sự cảm nhận được một nguồn năng lượng di chuyển và nhảy múa bên trong mình."‏

‏"Thiền định là cách tôi lắng nghe cơ thể mình. Điều đó thật kỳ diệu," Hayek nói. "Khi mọi thứ bắt đầu trở nên tĩnh lặng, bạn phải học cách để cơ thể mình tự chuyển động."‏

‏Một thói quen khác mà Hayek thường xuyên thực hiện cùng lúc với việc thiền định chính là ở một mình trong phòng, bật 1 loại âm nhạc mà bản thân hiếm khi nghe. ‏

‏"Hãy cảm nhận sự rung động của âm nhạc, sử dụng trí tưởng tượng của bạn để thực hiện những điều kỳ lạ," Hayek nói. "Tôi thường bắt đầu tưởng tượng rằng mình đang thở bằng tai. Điều đó thú vị một cách bất ngờ và rất có hiệu quả với tôi."‏

‏"Hoặc bạn có thể đang ngồi xuống. Cảm nhận độ rung của âm nhạc trên sàn nhà. Hãy để nó chạm vào cảm xúc của bản thân, tương tác với sự rung động của cơ thể," Hayek đưa ra lời khuyên. "Nếu bạn cảm thấy muốn di chuyển, có thể đi bộ hoặc chạy tại chỗ. Bạn thậm chí có thể tự bịt mắt mình lại để tập trung toàn bộ tâm trí thám hiểu sâu bên trong chính mình. Đừng để bất kỳ sự kích thích bên ngoài nào tác động tới chúng ta."‏

‏Salma Hayek được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, vào tháng 11 năm 2021, tại Los Angeles. Ảnh: AP‏

‏Nữ diễn viên cũng cho biết rằng, những gì hiệu quả với cô ấy có thể không hiệu quả với người khác. "Điều quan trọng nhất là mọi người phải tôn vinh sự khác biệt của riêng mình, đừng vội rập khuôn theo người khác để rồi đánh mất sự độc đáo cá nhân." ‏

‏"Vào cuối ngày, đó là dành thời gian cho bản thân và tận hưởng công ty của riêng bạn. Điều quan trọng nhất là bạn tò mò về chính mình và không dựa vào người khác để chỉ đường cho bạn," Hayek nói.‏

‏Salma Hayek sinh ra ở Mexico, có mẹ là ca sĩ opera và cha là một doanh nhân làm việc trong ngành dầu mỏ. Sau khi tốt nghiệp trung học, Salma Hayek từng theo học ngành quan hệ quốc tế và khoa học chính trị tại đại học Iberoamericana (Mexico) nhưng cô quyết định bỏ học giữa chừng để trở thành một diễn viên.‏

‏Sau những thành công trong lĩnh vực điện ảnh tại quê nhà, Salma Hayek tới Hollywood, lập nghiệp. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Fools Rush In, Wild Wild West, In the Time of the Butterflies và đặc biệt là Frida. Vai diễn nữ họa sĩ Frida Kahlo trong bộ phim này đã mang về cho Salma Hayek hàng loạt đề cử điện ảnh danh tiếng như giải Quả Cầu Vàng, Oscar, BAFTA, SAG....‏

‏Salma Hayek hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia và con gái xinh đẹp tại dinh thự xa hoa ở Pháp. Cô sinh con gái đầu lòng Valentina Paloma Pinault Hayek ở Los Angeles, California, Mỹ vào tuổi 41. Cô và chồng thường xuyên sánh đôi tham dự các sự kiện lớn của làng giải trí.‏

‏François-Henri Pinault (trái) và Salma Hayek (phải) đã bên nhau nhiều năm. Ảnh: @francoishenripinaultfan / Instagram‏

‏Salma Hayek tâm sự: "Khi tôi kết hôn với anh ấy, mọi người đều nói: "Ồ, đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt, cô ấy lấy anh ta vì tiền" và tôi thì nghĩ: "Ừ, sao cũng được. Hãy cứ nghĩ những gì bạn muốn". ‏

‏"Chúng tôi đã có gần 20 năm bên nhau và chúng tôi yêu nhau rất nhiều. Chồng tôi luôn cố gắng hoàn thành tất cả các công việc, bất kể nó khó khăn đến mức nào. Anh ấy là người rất có trách nhiệm. Sau một ngày bận rộn, khi về nhà, anh ấy dành trọn vẹn thời gian cho vợ con và tổ ấm của mình", cô tự hào.‏

‏Bí quyết để giữ gìn hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng nữ diễn viên nổi tiếng như Salma chia sẻ đó là: "Khi xảy ra xung đột, chúng tôi tránh đổ lỗi cho nhau mà thay vào đó, cả hai tập trung để giải quyết vấn đề. Và vì thế, chúng tôi chưa bao giờ buông lời cay nghiệt hay chì chiết nhau nặng nề".‏

‏*Nguồn: SCMP