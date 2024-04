Với khuyến mãi này, mua xe Mitsubishi sẽ tiết kiệm gần 90 triệu phí lăn bánh, đỡ tốn thời gian kiếm phụ kiện

Khuyến mãi theo kiểu tặng khoản lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm hay các món phụ kiện sau bán hàng vẫn đang được nhiều hãng áp dụng trong thời gian gần đây, sau khi chính sách hỗ trợ từ Chính phủ hết hiệu lực.

Ngoài Skoda, Mitsubishi trong tháng 4 này cũng tặng 50% lệ phí trước bạ cho khách mua hầu hết các dòng xe của hãng. Đồng thời, hãng xe Nhật còn tặng thêm nhiều phụ kiện có giá trị cao tương ứng với từng dòng xe. Nhờ đó, người mua xe thời điểm này vừa tiết kiệm được chi phí lăn bánh, vừa tiết kiệm được thời gian tìm mua phụ kiện.

Xpander

Mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi là Xpander được tặng 50% lệ phí trước bạ cho 2 phiên bản MT và AT với số VIN 2023. Khoản hỗ trợ này quy đổi ra tiền mặt tương đương 28 triệu và 29,9 triệu đồng với lần lượt 2 phiên bản trên. Ngoài ra, bản MT còn có thêm quà tặng là camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng.

Riêng bản AT Premium (VIN 2024) không có khoản trước bạ tặng kèm. Tuy nhiên quà tặng theo bản này lại có giá trị cao, bao gồm phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng và camera 360 độ trị giá 20 triệu đồng.

Khuyến mãi với mẫu xe Xpander Cross gần giống với khuyến mãi cho Xpander AT Premium nhưng giá trị cao hơn, bao gồm camera 360 độ tương tự và phiếu nhiên liệu trị giá 30 triệu đồng.

Outlander

Outlander cũng chia khuyến mãi theo năm sản xuất. Cả 2 phiên bản 2.0 CVT và 2.0 CVT Premium VIN 2023 đều được hỗ trợ 50% trước bạ (quy đổi 42 triệu đến 47,5 triệu đồng tùy phiên bản), tặng kèm camera 360 độ trị giá 20 triệu đồng và 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 10 triệu đồng. Tổng giá trị khuyến mãi gần 80 triệu đồng.

Lô xe có số VIN 2024 được khuyến mãi ít hơn với chỉ camera 360 độ tặng kèm.

Pajero Sport

Pajero Sport là mẫu xe được tặng ít phụ kiện nhưng giá trị khuyến mãi lại cao nhất do giá xe cao nhất. Cả 2 bản 4x4 AT và 4x2 AT đều có chung khuyến mãi là khoản hỗ trợ 50% trước bạ (quy đổi 56,5 triệu và 68,5 triệu đồng tùy bản), cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 18-19 triệu đồng tùy bản. Cộng tổng các quà tặng trên, người mua xe sẽ tiết kiệm tới gần 90 triệu đồng chi phí lăn bánh Pajero Sport.

Triton

Tất cả các phiên bản Triton bán thương mại đại trà đều được tặng 50% trước bạ (quy đổi 19,5-28 triệu đồng tùy bản) và 1 năm bảo hiểm thân vỏ (trị giá 9-11 triệu đồng). Riêng bản thấp gần nhất là 4x2 AT Mivec có thêm quà tặng là camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng.

Attrage

Mẫu xe có giá thấp nhất trong danh mục sản phẩm của Mitsubishi cũng được tặng 50% trước bạ cho cả 3 phiên bản (quy đổi 19-24,5 triệu đồng). Quà tặng kèm của các bản khác nhau, ví dụ như bản tiêu chuẩn được tặng camera lùi trị giá 2,5 triệu, bản CVT được tặng ăng ten vây cá trị giá 1,5 triệu và phiếu nhiên liệu 17 triệu, trong khi bản CVT Premium cao cấp nhất có quà tặng là ăng ten vây cá cùng phiếu nhiên liệu trị giá 19 triệu đồng.

Xforce

Xforce là mẫu xe duy nhất không có khoản hỗ trợ trước bạ hay phụ kiện giá trị cao tặng kèm. Mua Xforce trong tháng này, người mua chỉ được tặng 1 dòng chữ mạ chrome XFORCE. Chủ xe Xforce còn có thêm 1 mô hình xe Xforce tặng kèm từ hãng.