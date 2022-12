Volvo mang những tài năng golf Việt ra thế giới

Sự trở lại ấn tượng của Volvo Golf Championship Vietnam



Volvo Golf Championship Vietnam là giải đấu thường niên do Volvo tổ chức và được cộng đồng golfer nhiệt tình đón nhận bởi địa điểm thi đấu đẳng cấp, giải thưởng hấp dẫn và cơ hội so tài cùng cộng đồng golfer ở sân chơi quốc tế. Năm 2019, cuộc thi có sự góp mặt của 400 golfer trên toàn quốc, đồng thời đưa 6 đại diện xuất sắc nhất tham dự Volvo World Golf Challenge được tổ chức tại Nam Phi.

Sau thời gian tạm hoãn, giải đấu năm 2022 của hãng xe sang đến từ Thụy Điển đã quy tụ gần 600 golfer khắp cả nước cùng nhau tranh tài. Volvo cũng "mạnh tay" chi đến 30 tỷ đồng giải thưởng, đưa Volvo Golf Championship Vietnam 2022 trở thành giải đấu có giải thưởng được đánh giá là lớn bậc nhất Việt Nam trong hệ thống giải đấu nghiệp dư từ trước đến nay. Đặc biệt nhất là cơ hội tham gia chuyến du đấu Thụy Điển (Race To Sweden - Đường đến Thụy Điển) dành cho 14 tay golf xuất sắc nhất giải.

Trong chuyến du ngoạn Bắc Âu 10 ngày, cả đoàn đã có nhiều hoạt động thú vị, nổi bật là trải nghiệm những sân golf đẹp nhất Thụy Điển, tham quan nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng xứ Scandinavian, đặc biệt là cơ hội thăm bảo tàng và nhà máy Volvo để hiểu hơn về những di sản đặc sắc từ hãng xe trăm tuổi này.

Đặt chân đến quê nhà của những chiếc ô tô được mệnh danh an toàn bậc nhất thế giới, các golfer Việt tận mắt chiêm ngưỡng và lắng nghe câu chuyện phát triển của Volvo qua chuyến tham quan showroom và bảo tàng Volvo ở thành phố Goteborg. Tại đây, dù đã sở hữu chiếc xe Volvo hay chưa, golfer nào cũng đong đầy cảm xúc khi được truyền cảm hứng về những nỗ lực của thương hiệu xe sang Thụy Điển khi không ngừng cải tiến công nghệ, tiêu chuẩn an toàn để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái bất kể ở dòng xe nào.



Anh Trần Nhất Duy, Tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng thương mại SQC, một trong những thành viên của đoàn cho biết giải đấu không chỉ là cơ duyên để anh thể hiện khả năng chơi golf mà còn giúp anh hiểu hơn về giá trị của hãng xe mình đã đồng hành trong hơn 5 năm. "Suốt chuyến đi, mình không ngừng ấn tượng và thán phục về những gì mà Volvo đã theo đuổi để phát huy giá trị mà theo mình là văn hóa Volvo. Đó chính là Tự Do Di Chuyển (Freedom to move) theo cách rất Cá nhân, Bền vững và An toàn".

Tinh thần này đã luôn được hãng kế thừa và áp dụng vào triết lý sản xuất xuyên suốt lịch sử phát triển, trở thành 3 yếu tố không thể thiếu của một chiếc xe Volvo. Từ những yêu thích và lựa chọn ban đầu vì tính năng an toàn hay vẻ đẹp lịch lãm, mọi người dần cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị thương hiệu của hãng xe này. Vượt khỏi kỳ vọng được du lịch xứ sở cổ tích và trải nghiệm những sân golf đẳng cấp thế giới, tất cả golfer trong đoàn càng thêm thấu hiểu tinh thần Tự Do Di Chuyển vẫn luôn thường trực ở Volvo trong suốt chặng đường phát triển.

Đoàn golf thủ lắng nghe hành trình bền vững của Volvo - giá trị đã chinh phục hàng triệu khách hàng.

Đáng nói hơn, Volvo còn hướng đến những giá trị tốt đẹp cho môi trường và cộng đồng với thông điệp: Sống là để cống hiến, để kết nối và để lan tỏa những điều tích cực. Tinh thần này đã truyền cảm hứng tới những thành viên đoàn golfer Việt Nam, để lại cho những doanh nhân trẻ nhiều bài học quý giá. "Thật đáng tự hào khi một doanh nghiệp xây dựng được văn hóa riêng mà nhân viên cảm thấy hạnh phúc và khách hàng hài lòng.



Hiểu được về lịch sử và triết lý kinh doanh của Volvo, tôi còn được truyền cảm hứng để lan tỏa những giá trị đó đến cho gia đình, bạn bè và các nhân viên của mình.", anh Nhất Duy chiêm nghiệm sau chuyến du đấu. Anh cũng kỳ vọng Volvo sẽ tiếp tục duy trì những sân chơi đẳng cấp cho giới yêu golf, cũng như giúp khách hàng có những trải nghiệm tuyệt vời như hành trình mà anh cùng các golf thủ may mắn có được.

Các cá nhân xuất sắc nhất Volvo Golf Championship Vietnam 2022 có trải nghiệm đáng nhớ trong suốt chuyến đi.

Giải thưởng không chỉ mang đến cho các tài năng Việt cơ hội giao lưu ở những sân golf đẳng cấp quốc tế ở Bắc Âu, mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng thể thao văn minh của thương hiệu xe sang Thụy Điển. Sự thành công của Volvo Golf Championship Vietnam 2022 như một lời khẳng định giải đấu sẽ bùng nổ hơn với mùa giải mới đầy hấp dẫn trong tương lai.