Vốn 500 triệu đồng, chuyên gia Dragon Capital gợi ý kênh đầu tư có thể "ẵm" 33 tỷ đồng sau 30 năm

Những biến động bất ngờ của thị trường chứng khoán gần đây khiến nhà đầu tư gặp không it khó khăn. Nhiều người lo sợ bán tháo cổ phiếu bằng mọi giá, cũng có nhiều người vội vã "bắt đáy" để rồi lỗ ngay cả khi cổ phiếu chưa về đến tài khoản.

Bậc thầy chứng khoán Warren Buffett từng nói: "Thị trường chứng khoán là một công cụ chuyển tiền từ túi những kể nôn nóng sang những người kiên nhẫn''. Câu nói này hàm ý một phong cách đầu tư trên thị trường chứng khoán, đó là thay vì kiên nhẫn nắm giữ dài hạn, đa số nhà đầu tư sẽ nôn nóng mua bán liên tục với mong muốn có thể "mua đáy – bán đỉnh".

Thực tế, phương pháp này cũng mang lại hiệu quả tốt với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, song lại tiềm ẩn vô số rủi ro với những nhà đầu tư mới. Hầu hết những nhà đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán đều lựa chọn cho mình một chiến lược dài hơi bằng sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn.

Đi sâu phương pháp đầu tư, Tại "Investor day quý 1/2024" do Dragon Capital tổ chức mới đây, ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc Đầu tư Dragon Capital cho biết dù có kinh nghiệm gần 20 năm trên với thị trường nhưng bắt đáy và bán đỉnh không hề dễ. Đáy chứng khoán là vùng rất tối và khó đoán định vì khi đó tâm lý nhà đầu tư thường lo sợ. Việc bước vào "trò chơi tâm lý", đi ngược số đông có khá nhiều rủi ro và không phải ai cũng có thể làm được.

Do đó, thay vì "bắt đáy", nhà đầu tư nên mua định kỳ và đều đặn nếu xác định được chu kỳ uptrend của thị trường. Công thức để có mức lợi nhuận bình quân hàng năm 15-17% được ông Tuấn mô tả: "Khi thị trường có những nhịp giảm 10% sẽ là cơ hội mua, ngược lại nếu tăng 10% so với cuối năm trước thì giảm tỷ trọng cổ phiếu. Việc mua vào những nhịp thị trường giảm nhiều hơn và giảm bớt tỷ trọng khi thị trường có nhịp tăng tốt hơn sẽ mang lại hiệu suất rất tốt, có thể gấp 2-3 lần so với lãi suất tiền gửi" ông Tuấn khẳng định.

Đồng quan điểm, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn – Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao, lĩnh vực chứng khoán Dragon Capital cho rằng thời điểm thị trường biến động, nhà đầu tư thường lo sợ nếu không bán cổ phiếu mai giảm tiếp sẽ ra sao. "Một trong những cách tôi học được là chấp nhận việc cổ phiếu giảm trong ngày sau, tuần sau, thậm chí tháng sau. Tuy nhiên, tôi luôn có niềm tin những doanh nghiệp tốt sẽ có tăng trưởng đều đặn qua từng năm", vị chuyên gia chia sẻ.

Tâm lý ai cũng muốn mua thấp bán cao, nhưng ông Tuấn cho rằng việc nắm giữ dài hạn sẽ mang lại hiệu quả bền vững. Đơn cử nhà đầu tư nổi tiếng như Warren Buffett không phải người có hiệu suất đầu tư tốt nhất mỗi năm, nhưng vẫn nằm trong top những nhà đầu tư giàu nhất do có hiệu suất đầu tư tăng trưởng bền vững qua từng năm.

Do đó, thay vì dự báo thị trường mai lên hay xuống, chuyên gia Dragon Capital cho rằng nhà đầu tư nên cân nhắc ủy thác cho những quỹ đầu tư uy tín và có kinh nghiệm. Về phía Dragon Capital, đơn vị tận dụng thời điểm thị trường điều chỉnh để tinh gọn danh mục. Những lúc thị trường biến động, công ty đánh giá tiềm năng của cổ phiếu nhằm tái cơ cấu, mua vào nhóm cổ phiếu tiềm năng và nằm ở vùng giá tốt.

"Nếu đầu tư vào chứng chỉ quỹ, TTCK tăng trưởng 10% thì Dragon Capital có thể đạt mức hiệu suất 15%. Bởi danh mục DCDS/DCDE của Dragon Capital đang nắm giữ với những doanh nghiệp tăng trưởng đều đặn qua từng năm như Hòa Phát, Thế giới di động, FPT,... Việc đầu tư vào những công ty dự báo có tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bình quân 20%/năm là lý do khiến chúng tôi tin tưởng danh mục của quỹ sẽ tăng 15-20%/ năm.

Như vậy, nếu bỏ 500 triệu mua chứng chỉ quỹ, sau 30 năm nhà đầu tư sẽ có 33 tỷ. Nếu bỏ 1 tỷ đồng mua chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư có thể có 66 tỷ đồng sau 30 năm", chuyên gia Dragon Capital cho biết.