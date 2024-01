Vốn là thủ phủ du lịch, bất động sản Đà Nẵng tiếp tục trầm lắng kéo dài

Theo đơn vị này, bất động sản khu vực Đà Nẵng và lân cận được kỳ vọng có những cải thiện rõ nét từ giai đoạn nửa cuối năm 2024.

Trong đó, phân khúc căn hộ có tín hiệu tăng trưởng tốt so với năm 2022. Cụ thể, báo cáo của DKRA Group chỉ ra, thị trường sơ cấp có 14 dự án (một dự án mới). Cả năm 2023, khu vực Đà Nẵng và lân cận có nguồn cung đạt 1.731 căn, tăng 29% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường tiêu thụ được 734 căn, tăng 66% so cùng kỳ năm trước đó. Tỷ lệ hấp thụ đạt 42%.

Theo ghi nhận, 100% nguồn cung sơ cấp của năm 2023 tập trung tại TP Đà Nẵng, trong đó quận Ngũ Hành Sơn chiếm nhiều nhất - lên đến 67%. Giá bán sơ cấp căn hộ cao nhất thuộc về quận Hải Châu với mức giá 170 triệu đồng/m2, tiếp đến là quận Ngũ Hành Sơn với giá từ 84,8 triệu đồng/m2.

Tuy vậy, giao dịch căn hộ tại Đà Nẵng và phụ cận chủ yếu rơi vào các dự án tầm trung mức giá từ 50 - 60 triệu đồng/m2, đã hoàn thiện pháp lý, được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín, tiềm lực tài chính mạnh.

Theo DKRA Group, giá bán sơ cấp căn hộ ghi nhận tăng nhẹ 3% - 5% ở những phân kỳ tiếp theo của dự án nhưng được hỗ trợ bằng nhiều chính sách chiết khấu thanh toán nhanh, ân hạn nợ gốc, lãi vay từ chủ đầu tư. Ở chiều ngược lại trên thị trường thứ cấp, phần lớn người bán chủ động giảm giá phổ biến 2% - 6% so với đầu năm nhằm kỳ vọng gia tăng thanh khoản.

Dự báo trong năm 2024, phân khúc căn hộ tại Đà Nẵng và lân cận sẽ tăng nhẹ, dao động ở mức 800 - 1.000 căn, phần lớn nguồn cung tập trung tại Đà Nẵng.

Theo Hội Môi giới bất động sản miền Trung, trong năm 2023, thị trường địa ốc tại Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung vẫn rơi vào trầm lắng, “lác đác” một số dự án bán được hàng nhưng với số lượng ít. Từ cuối năm 2023, khi lãi suất ngân hàng “hạ nhiệt”, dòng tiền được “bơm” nhỏ giọt ra thị trường, chủ yếu cho các dự án đang triển khai, thị trường mới bắt đầu có tín hiệu khả quan hơn.

Ngoại trừ phân khúc căn hộ đón nhận một số tín hiệu tích cực hầu hết phân khúc còn lại tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận vẫn trong xu hướng giảm, cả cung và cầu.

Ghi nhận cho thấy, từ giữa tháng 11/2023 đến đầu tháng 1/2024, tại Đà Nẵng, nhiều dự án bất động sản quy mô lớn được khởi công xây dựng và tái khởi động sau thời gian dài bị ngưng trệ do dịch bệnh và cạn kiệt nguồn tài chính. Mới đây, Thành phố Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thành thủ tục đầu tư, tổ chức khởi công nhiều công trình dự án trong năm 2024.

Theo các chuyên gia, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024 việc tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục pháp lý dự án bất động sản, giảm lãi suất cho vay, sự nỗ lực của các doanh nghiệp cũng như “độ ngấm” của các chính sách kì vọng sẽ đẩy nhanh tốc độ hồi phục của thị trường bất động sản Đà Nẵng và vùng phụ cận.