VPBank chính thức bán 15% vốn điều lệ cho Ngân hàng SMBC của Nhật Bản, thu về gần 36 nghìn tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – mã chứng khoán VPB) hôm nay 27/3 tổ chức lễ ký kết thoả thuận phát hành riêng lẻ 15% vốn điều lệ cho Ngân hàng SMBC của Nhật Bản (thuộc tập đoàn tài chính SMFG). Thoả thuận này đã chính thức đưa SMBC Group trở thành nhà đầu tư chiến lược của VPBank.

Khoản đầu tư sẽ mang lại cho VPBank 35,9 nghìn tỷ đồng vốn cấp 1, nâng tổng vốn chủ sở hữu của VPBank từ 103,5 nghìn tỷ đồng lên xấp xỉ 140 nghìn tỷ đồng.

Thoả thuận đầu tư lần này là một phần trong kế hoạch tăng vốn đã được VPBank thực hiện từ năm 2022 nhằm tăng cường năng lực tài chính dài hạn và giúp ngân hàng đạt được mục tiêu tăng trưởng chiến lược trong 5 năm tới.

Bên cạnh đó, thoả thuận đầu tư được ký kết giữa hai bên đã minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa VPBank và SMBC. Trước đó vào tháng 5/2022, hai bên đã ký Thoả thuận hợp tác kinh doanh. Cuối năm 2021, Công ty tài chính tiêu dùng SMBC (công ty con của SMFG) cũng đã mua lại 49% vốn cổ phần tại Fe Credit - công ty con của VPBank.

Sau khoản đầu tư lần này, VPBank sẽ trở thành ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn thứ 2 tại Việt Nam, sau Vietcombank. Điều đó cho phép VPBank có đủ sức mạnh tài chính để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng ở tất cả các phân khúc chiến lược.

Theo thoả thuận, SMBC sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng của VPBank bằng cách chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm mà tập đoàn này đã tích luỹ được trong nhiều năm qua ở thị trường châu Á. Quá trình chuyển đổi số cũng là một trong những yếu tố được kỳ vọng đẩy nhanh sau khi SMBC tham gia vào hoạt động của VPBank, nhằm mang đến những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng được phát triển đáp ứng đúng nhu cầu và hành vi của khách hàng.

Thoả thuận lần này cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra sức hút và khuyến khích các nhà đầu tư FDI, trong danh sách hơn 200 nghìn khách hàng là các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp lớn trên thế giới của SMBC Group và Ngân hàng SMBC tìm hiểu mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Các tập đoàn này khi đầu tư vào Việt Nam có thể sẽ trở thành khách hàng tiềm năng của VPBank trong tương lai.

Đối với SMBC, thông qua một ngân hàng bản địa như VPBank, cũng có thể tăng cường sự hiện diện và mở rộng cơ hội cung cấp vốn cho các dự án đầu tư trong nước, đặc biệt ở các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án kinh doanh tăng trưởng xanh, thân thiện môi trường, phát triển bền vững mà tập đoàn đang có sự quan tâm.

Trên thị trường, VPBank là một trong những ngân hàng kinh doanh hiệu quả nhất hiện nay. Kết thúc năm 2022, VPBank đạt lợi nhuận trước thuế 21.219 tỷ đồng, tăng gần gấp rưỡi so với năm 2021; tổng tài sản đạt hơn 631 nghìn tỷ đồng (xấp xỉ 27 tỷ USD), tăng 15,3% so với năm trước; hệ số an toàn vốn CAR đạt 15% - ở top cao nhất thị trường.