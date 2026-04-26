VPBank có thông báo quan trọng

Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương nối tiếp sát nút với đại lễ 30/4 và 1/5 đang tạo ra một bài toán quản lý tài chính không hề nhỏ đối với hàng triệu khách hàng. Nắm bắt được nhu cầu giao dịch tăng vọt, VPBank vừa chính thức phát đi thông báo chi tiết về lịch cung cấp dịch vụ trong suốt chuỗi ngày nghỉ dài này. Điểm đáng chú ý nhất mà người dùng cần đặc biệt lưu tâm không nằm ở lịch đóng cửa các quầy giao dịch, mà chính là sự gián đoạn của các lệnh chuyển tiền liên ngân hàng và khung thời gian thanh toán nợ khắt khe để tránh rủi ro bị đánh tụt điểm tín dụng.

Ở thời điểm hiện tại là tối ngày 25/04, toàn bộ hệ thống quầy giao dịch của VPBank đã chính thức bước vào kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và sẽ chỉ mở cửa phục vụ trở lại vào thứ Ba, ngày 28/04. Ngay sau đó, các quầy sẽ lại tiếp tục đóng cửa từ 17 giờ chiều ngày 29/04 để nghỉ lễ 30/4 và chỉ hoạt động lại bình thường vào thứ Hai, ngày 04/05.

Sự xáo trộn lịch làm việc này ảnh hưởng trực tiếp đến dịch vụ chuyển khoản liên ngân hàng thường (không qua Napas 24/7). Mọi lệnh chuyển tiền khác mạng theo hình thức thông thường ở thời điểm này đều đã bị hệ thống treo lại và phải chờ đến rạng sáng ngày 28/04 mới được xử lý tiếp. Một kịch bản ách tắc tương tự sẽ lặp lại nếu bạn lỡ thao tác chuyển khoản sau 16 giờ chiều ngày 29/04, khi đó số tiền của bạn sẽ phải nằm im chờ đến tận ngày 04/05 mới đến được tay người nhận. Để tiền nổi ngay lập tức và không làm lỡ việc, thao tác chuyển khoản nhanh 24/7 hoặc chuyển khoản nội bộ VPBank là giải pháp an toàn tuyệt đối.

Ngoài ra, việc thanh toán dư nợ thẻ tín dụng hoặc các khoản vay đến hạn cũng được ngân hàng thông báo rõ. Theo đó, VPBank có một chính sách khá linh hoạt: nếu ngày đến hạn thanh toán của bạn rơi đúng vào các ngày nghỉ lễ, hệ thống sẽ tự động dời lịch sang ngày làm việc đầu tiên sau lễ, tức là ngày 28/04 hoặc 04/05 mà không hề tính phí phạt quá hạn.

Tuy nhiên, nếu khoản vay của bạn đã ở trạng thái quá hạn từ trước, bạn bắt buộc phải thanh toán dứt điểm trước giờ ngân hàng đóng cửa nghỉ lễ để tránh phát sinh chi phí phạt khổng lồ và nguy cơ bị hệ thống tự động nhảy nhóm nợ xấu. Đối với những khách hàng có nhu cầu vay tín chấp online hoặc mở thấu chi trong giai đoạn này, bạn vẫn có thể nộp hồ sơ xuyên lễ, nhưng tiền giải ngân thực tế sẽ chỉ được rót xuống tài khoản vào những ngày làm việc hành chính tiếp theo.

Đối với các tiện ích thanh toán hóa đơn điện nước, nạp tiền điện thoại hay quản lý thẻ trên ứng dụng VPBank NEO vẫn hoạt động trơn tru 24/7 xuyên suốt kỳ nghỉ. Các khoản tiền gửi tiết kiệm có thiết lập tự động tái tục rơi trúng ngày lễ vẫn sẽ được hệ thống tính toán và cộng dồn chu kỳ bình thường, đảm bảo tối đa quyền lợi sinh lời. Dù vậy, nếu bạn dự định mở mới một khoản tiết kiệm trực tuyến ngay trong những ngày nghỉ, cần lưu ý rằng ngày bắt đầu tính lãi sẽ được lùi lại vào ngày làm việc tiếp theo thay vì tính ngay tại thời điểm bạn bấm xác nhận.

Nhìn chung, chỉ cần rà soát kỹ các lịch trả nợ và kiên quyết chọn chuyển khoản nhanh 24/7, bạn hoàn toàn có thể an tâm tận hưởng chuỗi ngày nghỉ ngơi trọn vẹn mà không vướng bận bất kỳ sự cố giao dịch nào.