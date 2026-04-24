Công an điều tra tài khoản ngân hàng của 11 người sinh năm 1990, 1993, 1997,...

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 11 bị can ở nhiều tỉnh, thành phố về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên mạng Internet, với số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, các bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Đoàn Văn Tùng (SN 1998, Thanh Hóa), Ngô Thị Thu Hà (SN 1984, Bắc Ninh) và Đỗ Xuân Thành (SN 1993, Ninh Bình).

8 bị can còn lại bị khởi tố về tội “Đánh bạc” gồm: Trần Duy Khánh (SN 1989), Phạm Tuấn Dũng (SN 1999), Phạm Hồng Bách (SN 1985), Trần Thị Lan (SN 1968), Bùi Đắc Năm (SN 1990, Thanh Hóa), Phạm Văn Tới (SN 1997), Trần Văn Bộ (SN 1990, Hà Nội) và Đặng Cao Mạnh (SN 1993, Hà Nội).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Đoàn Văn Tùng, Ngô Thị Thu Hà và Đỗ Xuân Thành đã cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để sử dụng vào hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến “QQ88”.

Tổng số tiền nhóm này thu lợi từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng là khoảng 381 triệu đồng.

Trong khi đó, 8 bị can còn lại đã tham gia đánh bạc qua mạng Internet với tổng số tiền lên tới hơn 8,4 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên﻿