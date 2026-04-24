Chiếm đoạt 98 tỷ đồng của 376 bị hại, 'trùm' sàn tiền ảo lĩnh án 24 năm tù

Theo An Yên | 24-04-2026 - 06:35 AM | Smart Money

35 bị cáo trong vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông lừa đảo đầu tư ảo chiếm đoạt 98 tỷ đồng của 376 bị hại, bị tuyên phạt các mức án từ 10 đến 24 năm tù.

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân TPHCM - cơ sở 1 xét xử sơ thẩm Nguyễn Hữu Đạt (SN 1999) cùng 34 đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Riêng bị cáo Đạt bị xét xử thêm tội "Rửa tiền".

Bị cáo Nguyễn Hữu Đạt tại phiên tòa

Tại phiên tòa, Đạt thừa nhận hành vi phạm tội, nhận trách nhiệm bồi thường cho các bị hại về tổng số tiền khoảng 98 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Bị cáo này mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác, bởi phần lớn chủ yếu là người làm công ăn lương, làm việc theo chỉ đạo của Đạt.

HĐXX nhận định: Nguyễn Hữu Đạt trong vai trò cầm đầu, trực tiếp điều hành mua sắm thiết bị để hoạt động phạm tội. 6 bị cáo khác có hành vi tích cực giúp sức nên có căn cứ để xác định là phạm tội có tổ chức. Nhiều bị cáo trong vụ án được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đạt 19 năm tù về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và 5 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng cộng hình phạt đối với bị cáo Đạt là 24 năm tù; buộc bồi thường 98 tỷ đồng cho các bị hại.

Đối với 6 bị cáo trong nhóm đồng phạm có tổ chức, HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo từ 12 đến 15 năm tù về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Với 28 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạm tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" nhưng xem xét giảm nhẹ, áp dụng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Trong đó, 27 bị cáo bị tuyên phạt từ 7 năm đến 10 năm 6 tháng tù. Bị cáo còn lại bị tuyên phạt 5 năm tù do thời điểm phạm tội chưa đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng, Đạt là đối tượng chủ mưu, rủ rê, lôi kéo các bị cáo khác như Lê Cao Phúc, Nguyễn Hữu Nhiệm.... cùng tham gia hoạt động phạm tội. Trong đó, Đạt trực tiếp mua sắm trang thiết bị, thuê địa điểm làm nơi ở và hoạt động; điều hành, phân công và chi trả lương cho các đồng phạm.

Các đối tượng đã lôi kéo, rủ rê các bị hại tham gia đầu tư vào các sàn nhị phân; yêu cầu chuyển tiền theo các gói đầu tư rồi chiếm đoạt bằng thủ đoạn ngụy tạo bảng kết quả đặt cược các phiên giao dịch, tạo các tình huống giả để chứng minh việc đầu tư thua lỗ, sau đó nhắn tin hứa hẹn, cam đoan để các bị hại tin tưởng việc thua lỗ là ngoài ý muốn.

35 bị cáo trong phiên tòa sáng 23/4

Cơ quan điều tra xác định, từ cuối tháng 3/2021 đến cuối tháng 6/2022, Đạt cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền khoảng 98 tỷ đồng của 376 bị hại. Trong đó, xác định rõ 96 bị hại bị chiếm đoạt hơn 34,87 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Đạt dùng một phần để trả tiền thuê nhà, mua sắm công cụ, phương tiện phạm tội, trả lương cho các đồng phạm. Phần lớn số tiền chiếm đoạt được, Đạt dùng để mua ô tô, kinh doanh tiền ảo, quán ăn, bất động sản và tiêu xài cá nhân... nhưng bị thua lỗ.

Thông báo quan trọng từ BIDV: Chuyển tiền tối đa 499.999.999 đồng

Vì sao nhiều người mua trang sức mỏng nhẹ?

Trúng xổ số từ 5 triệu đồng có thể nhận thưởng bằng tiền mặt hay không?

22:04 , 23/04/2026
MB tạm dừng sản phẩm đền tiền tới 100 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo

19:31 , 23/04/2026
BIDV, Vietcombank, Techcombank, ACB,... thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Khách hàng cần lưu ý gì khi giao dịch?

19:15 , 23/04/2026
Người mua, bán vàng sẽ bị phạt nặng nếu thực hiện hành vi sau

16:48 , 23/04/2026

