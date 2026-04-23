Trúng xổ số từ 5 triệu đồng có thể nhận thưởng bằng tiền mặt hay không?

Ông Nguyễn Phước Tạo cho biết đã tham khảo khoản 3 Điều 16 Nghị định số 30/2007/NĐ-CP, người trúng thưởng xổ số có thể nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trong khi đó, Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định khoản chi có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Gửi câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ông Tạo thắc mắc, trường hợp người trúng thưởng xổ số từ 5 triệu đồng trở lên có bắt buộc phải nhận tiền qua hình thức chuyển khoản hay không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số (khoản 3 Điều 16) và Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số (khoản 1 Điều 5), doanh nghiệp kinh doanh xổ số được trả thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và chi phí trả thưởng là khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

(1) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

(2) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;

(3) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên.

Căn cứ các quy định trên, các công ty xổ số kiến thiết áp dụng việc thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả thưởng đối với các vé xổ số trúng thưởng có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên.