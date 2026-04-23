NAPAS sẽ mở rộng mạng lưới kết nối thanh toán QR với nhiều quốc gia

Ông Minh cho biết, sự kiện triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn Quốc là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với NAPAS và các đối tác. Thành quả ngày hôm nay là kết quả của một quá trình hợp tác nghiêm túc, bền bỉ và đầy trách nhiệm giữa các bên.

Với nền tảng hạ tầng kỹ thuật, năng lực công nghệ và tinh thần hợp tác chặt chẽ, GLN International đã cùng NAPAS hoàn thành triển khai theo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ để kết nối thành công hai hệ sinh thái thanh toán của Việt Nam và Hàn Quốc. Từ đó, giúp cho hơn 115 triệu người dùng Hàn Quốc có thể quét mã QR và thực hiện thanh toán tại mạng lưới chấp nhận thanh toán rộng khắp tại Việt Nam.

Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Hana Bank là hai ngân hàng quyết toán giữ vai trò then chốt, đảm bảo cho các giao dịch thanh toán xuyên biên giới được quyết toán một cách thông suốt thông qua hai đồng bản tệ. Cơ chế thanh toán trực tiếp giữa hai đồng bản tệ không chỉ giúp giao dịch diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, mà còn tối ưu chi phí, giảm phụ thuộc vào đồng tiền trung gian, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dùng, doanh nghiệp và hệ thống tài chính của hai quốc gia.

Dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam – Hàn Quốc là bước tiến cụ thể trong tiến trình hội nhập tài chính, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại trong bối cảnh hợp tác song phương ngày càng phát triển. Với vai trò là hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS xác định mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, NAPAS đã hoàn thành kết nối thanh toán song phương qua mã QR với Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Cũng theo Tổng giám đốc NAPAS, trong thời gian tới, với sự định hướng của Ngân hàng Nhà nước, cùng sự đồng hành của các ngân hàng và đối tác quốc tế, NAPAS sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối thanh toán QR với nhiều quốc gia, hướng tới xây dựng hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới hiện đại, an toàn và thông suốt.



