Công an cảnh báo cuộc gọi đầu số 809, 829, 849,...

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện các ứng dụng cho phép thực hiện cuộc gọi với số hiển thị giống số điện thoại Việt Nam mà không cần can thiệp hay “hack” hệ thống viễn thông.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng các số điện thoại quốc tế có thật, phổ biến là đầu số của Cộng hòa Dominica (+1 809, 829, 849). Đây không phải là công nghệ giả mạo số điện thoại (caller ID spoofing) phức tạp.

Theo Cơ quan Công an, ﻿do sự trùng hợp về cấu trúc số (giữa mã quốc gia +84 của Việt Nam và các đầu số như 849) cùng với cách hiển thị khác nhau của từng nhà mạng, các số quốc tế này khi gọi đến có thể hiện ra gần giống, thậm chí giống số điện thoại trong nước, gây nhầm lẫn cho người nhận.

Thủ đoạn cụ thể của các đối tượng thực hiện gồm 3 bước:



Bước 1: Thiết lập số giả mạo. Đối tượng cài đặt số điện thoại hiển thị giống hệt số hotline của Ngân hàng, Tổng đài CSKH, hoặc thậm chí là số trực ban của các cơ quan Công an, Viện kiểm sát (ví dụ: đầu số 024..., 028...).



﻿Bước 2: Tạo kịch bản thao túng tâm lý. Kẻ xấu tự xưng là cán bộ điều tra, nhân viên ngân hàng thông báo nạn nhân đang liên quan đến các vụ án hình sự, vi phạm giao thông hoặc tài khoản bị xâm nhập trái phép.

Bước 3: Chiếm đoạt tài sản. Khi nạn nhân tin rằng mình đang làm việc với cơ quan pháp luật (do số hiển thị trên màn hình đúng với số công khai trên mạng), đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào “tài khoản tạm giữ” hoặc cung cấp mã OTP để “phục vụ điều tra”.﻿

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân khi nhận được cuộc gọi, nghi vấn của cơ quan, tổ chức, cần bình tĩnh, không cung cấp số CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc nhấn vào bất kỳ đường link nào gửi kèm trong tin nhắn/cuộc gọi.

Khi có nghi ngờ, hãy ngắt máy và chủ động gọi lại vào số hotline chính thức của đơn vị đó (đã được công bố trên website chính thống) để kiểm tra thông tin.

Bên cạnh đó, người dân cần cảnh giác với các ứng dụng lạ, không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không tải hoặc cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc theo yêu cầu của người lạ, đề phòng bị mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ﻿