Cổ đông nói app ngân hàng SHB còn ít tính năng, muốn bổ sung xác thực tài khoản qua VNeID: Chủ tịch Đỗ Quang Hiển phản hồi

Tại đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), một cổ đông tham gia đặt câu hỏi với ban quản trị cho biết bản thân vừa là cổ đông, vừa là khách hàng của ngân hàng trong khoảng 4 năm, tuy nhiên nhận thấy ứng dụng của SHB vẫn còn khá ít tính năng so với mặt bằng chung

Cổ đông này mong muốn ngân hàng có thể mở rộng thêm các tiện ích liên quan đến đầu tư, chẳng hạn như đầu tư ký quỹ hoặc liên kết trực tiếp với tài khoản chứng khoán.

Bên cạnh đó, một cổ đông khác cũng đưa ra đề xuất bổ sung tính năng xác thực tài khoản thông qua VNeID, nhằm tăng tính tiện lợi và bảo mật trong quá trình sử dụng.

Trả lời các ý kiến này, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch SHB - cho biết ngân hàng đang tiếp tục triển khai và mở rộng các tiện ích, chứ không chỉ dừng lại ở những gì đang có hiện nay.

Theo ông, khối công nghệ thông tin, khối chuyển đổi số cùng các đối tác đang “nhanh chóng, khẩn trương” phát triển các nền tảng công nghệ và hệ thống dữ liệu tập trung.

“Chúng ta thường nói đến AI, chuyển đổi số, nhưng ưu tiên hàng đầu phải là nền tảng cơ sở dữ liệu. Từ nền tảng đó, chúng ta mới có thể phát triển, mở rộng AI, điện toán đám mây và các hệ sinh thái số một cách toàn diện hơn”, ông Hiển nhấn mạnh.

Tiếp nối các câu hỏi chủ đề công nghệ, một cổ đông khác có thắc mắc liên quan đến sự hợp tác giữa SHB và Huawei mới được công bố gần đây.

Cổ đông này cho biết Huawei là một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, nhưng muốn làm rõ nội dung hợp tác cụ thể giữa hai bên là gì. Đồng thời, cổ đông cũng nêu băn khoăn về việc liệu SHB có phải là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hợp tác với doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc hay không, và đặc biệt là vấn đề bảo mật, an ninh dữ liệu trong quá trình hợp tác này.

Trả lời câu hỏi, ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch SHB kiêm Tổng Giám đốc - cho biết SHB đã công bố hợp tác toàn diện về công nghệ với Huawei, nhưng quá trình này được thực hiện trên cơ sở lựa chọn kỹ lưỡng.

Theo ông, Huawei sẽ tiến hành đánh giá hệ thống công nghệ thông tin hiện tại của ngân hàng và đưa ra các tư vấn mang tính chiến lược, nhằm hỗ trợ SHB xây dựng kiến trúc công nghệ trong tương lai. Kiến trúc này bao gồm từ cấu trúc tổng thể, hạ tầng cho đến các giải pháp công nghệ cụ thể.

Tuy nhiên, SHB không triển khai toàn bộ các đề xuất, mà sẽ xem xét từng phần để đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động và tuân thủ các quy định trong nước, bao gồm cả quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đã tham khảo ý kiến từ Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, nhằm đảm bảo các yêu cầu về an ninh, an toàn và bảo mật trong toàn bộ quá trình triển khai.

Ngoài yếu tố công nghệ, sự hợp tác này còn mở ra khả năng kết nối đối tác giữa hai bên, qua đó giúp SHB tiếp cận thêm các cơ hội hợp tác quốc tế.

Bổ sung thêm, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cho biết Huawei có kinh nghiệm đồng hành với các ngân hàng Trung Quốc trong suốt nhiều năm, từ đó hỗ trợ xây dựng hệ thống ngân hàng hiện đại như ngày nay. Tuy nhiên, SHB không phụ thuộc vào một đối tác duy nhất.

Ngoài Huawei, ngân hàng đang hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong nước như FPT và CMC, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác để xây dựng một hệ sinh thái công nghệ đa dạng.

Theo ông Hiển, nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình này là phải đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh ngân hàng và bảo mật dữ liệu khách hàng. Ngay từ giai đoạn thảo luận, ngân hàng đã chủ động xin ý kiến các cơ quan quản lý để đảm bảo mọi giải pháp đều đáp ứng yêu cầu về an toàn hệ thống.

Ông cũng cho biết việc hợp tác với các tập đoàn công nghệ Trung Quốc không phải là câu chuyện riêng của SHB, khi một số ngân hàng lớn tại Việt Nam cũng đã triển khai các mô hình tương tự.

“Chúng tôi đặt lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia và bảo mật ngân hàng lên hàng đầu, không đánh đổi để phát triển đơn thuần”, Chủ tịch SHB nhấn mạnh.