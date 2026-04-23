Ngân hàng sẽ ngừng giao dịch, đóng tài khoản vĩnh viễn đối với 6 nhóm khách hàng sau

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi cảnh báo về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh toán, đồng thời nhấn mạnh sẽ ngừng giao dịch, thậm chí đóng tài khoản vĩnh viễn đối với các trường hợp vi phạm.

﻿Cụ thể, các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:

- ﻿Sử dụng giấy tờ tùy thân giả, cung cấp thông tin giả mạo để đăng ký mở tài khoản, phát hành thẻ, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử và sử dụng làm phương tiện phạm tội.

- ﻿Mua, bán, thuê, cho thuê, mở hộ thẻ và/hoặc tài khoản dùng cho các mục đích vi phạm pháp luật.

- ﻿Sử dụng tài khoản, thẻ làm phương tiện để thực hiện giao dịch trái pháp luật như: đánh bạc, cá độ, lừa đảo, gian lận, giao dịch kinh doanh ngoại hối trên website, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- ﻿Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để thực hiện các giao dịch gian lận, giả mạo; giao dịch khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ).

- ﻿Làm, sử dụng, chuyển nhượng và lưu hành thẻ giả.

- ﻿Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập trái phép, phá hủy chương trình hoặc cơ sở dữ liệu của hệ thống phát hành, thanh toán thẻ, chuyển mạch thẻ, bù trừ điện tử.

Theo MSB, tất cả các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền.

Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính lên đến 150 triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại theo quy định.

Đáng chú ý, ngân hàng cũng khẳng định sẽ từ chối thực hiện hoặc hoàn trả các giao dịch vi phạm, đồng thời đóng vĩnh viễn các tài khoản, thẻ liên quan.