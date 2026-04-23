Vietcombank sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho các khách hàng thuộc trường hợp sau

Thu Thuỷ | 23-04-2026 - 14:48 PM | Smart Money

Vietcombank sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho các khách hàng thuộc trường hợp sau

Tài khoản không đủ số dư để thu phí dịch vụ, không đăng nhập hoặc không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục và nhiều trường hợp khác, Vietcombank sẽ ngừng cung cấp dịch vụ.

Ngày 20/4/2026, Vietcombank áp dụng Điều khoản, điều kiện mới trong sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử và hình thức xác nhận dành cho khách hàng cá nhân/hộ kinh doanh.

Theo quy định, khách hàng có quyền ngừng hoặc tạm ngừng sử dụng dịch vụ bất kỳ thời điểm nào, bằng cách thông báo bằng văn bản và được Vietcombank chấp thuận, hoặc theo các phương thức khác do ngân hàng công bố. Sau đó, khách hàng có thể yêu cầu mở lại (đối với tạm ngừng) hoặc đăng ký lại dịch vụ (đối với ngừng) tại các kênh giao dịch của ngân hàng.

Ngược lại, Vietcombank có thể chủ động ngừng/tạm ngừng cung cấp dịch vụ và sẽ thông báo cho khách hàng chậm nhất 48 giờ sau khi thực hiện, trong các trường hợp sau:

- Cần bảo vệ khách hàng trước nghi ngờ rủi ro, giao dịch gian lận;

- Bảo trì hệ thống đột xuất;

- Thông tin định danh truy cập bị nhập sai vượt số lần quy định;

- Theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền;

- Khách hàng vi phạm điều khoản, điều kiện sử dụng;

- Hồ sơ đăng ký Digibank bị xác định giả mạo hoặc tài khoản thanh toán liên quan bị hạn chế/đóng;

- Trường hợp khẩn cấp, bất khả kháng theo quy định pháp luật.

Đối với thay đổi số điện thoại đã đăng ký VCB Digibank, nếu khách hàng không thông báo và nhà mạng xác nhận số điện thoại không còn thuộc sở hữu khách hàng, Vietcombank sẽ liên hệ yêu cầu xác minh hoặc cập nhật thông tin.

Nếu sau 7 ngày kể từ thời điểm xác nhận gửi thông báo thành công, khách hàng không đến quầy để xác minh hoặc liên hệ lại với Vietcombank, Vietcombank có quyền khóa dịch vụ VCB Digibank của khách hàng. Nếu sau 14 ngày kể từ thời điểm xác nhận gửi thành công thông báo, khách hàng không đến quầy để xác minh hoặc liên hệ lại với Vietcombank thì Vietcombank có quyền hủy dịch vụ VCB Digibank của khách hàng. Trong mọi trường hợp, thời gian tối đa từ thời điểm xác nhận gửi thành công thông báo đến khi hủy dịch vụ VCB Digibank của khách hàng không quá 30 Ngày.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

- Khách hàng rút lại sự đồng ý với điều khoản bảo vệ dữ liệu cá nhân;

- Tài khoản không đủ số dư để thu phí dịch vụ (được thông báo trước tối thiểu 5 ngày);

- Không đăng nhập hoặc không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục (thông báo trước tối thiểu 5 ngày).

Đối với hộ kinh doanh, dịch vụ VCB Digibank sẽ tự động bị khóa/hủy nếu dịch vụ của cá nhân là chủ hộ kinh doanh bị khóa/hủy.

Thu Thuỷ

