Nguyễn Văn Dương, SN 2001 dùng 8 tài khoản ngân hàng, kiếm 1,4 tỷ trong 1 tháng: Công an lập tức bắt giữ

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2001, trú tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (SN 2002, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về hành vi rửa tiền.

Theo cơ quan điều tra, hai bị can có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, báo Người Lao Động đưa tin.

Trước đó, công an tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của bà N.T.T.P. (37 tuổi, trú Đà Nẵng) trình báo về việc bị các đối tượng (chưa rõ lai lịch) lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Theo Tuổi Trẻ, thủ đoạn của kẻ xấu là sử dụng Facebook đưa ra các thông tin quảng cáo của thương hiệu Yody như "tri ân khách hàng", tặng quà cho khách hàng thân thiết nhân dịp kỷ niệm thành lập công ty.

Sau đó các đối tượng đưa ra các gói trúng thưởng, dẫn dắt bị hại tham gia và chuyển tiền theo từng gói đơn hàng để nhận thưởng.

Dương và Trâm tại cơ quan công an

Khi có số tiền lớn, bị hại làm các thủ tục rút tiền nhưng không được. Và tiếp tục bị yêu cầu nộp thêm tiền…

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) xác định đây là phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định sau khi chiếm đoạt được số tiền của bà N.T.T.P., nhóm lừa đảo luân chuyển qua nhiều số tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm trốn tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Cơ quan công an đã làm việc với hai người có liên quan trực tiếp đến dòng tiền của bà N.T.T.P. là Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm.

Hai người này khai: từ ngày 26/2/2026 đến 23/3/2026, cả hai cùng xuất cảnh qua Campuchia làm việc cho một công ty (không rõ tên) do một người Việt Nam làm chủ.

Nhiệm vụ của Dương và Trâm là đăng nhập, quét sinh trắc học, luân chuyển số tiền của bị hại chuyển vào tài khoản của mình đăng ký đứng tên đến các số tài khoản khác hoặc để mua tiền ảo USDT theo yêu cầu của những người điều hành trong công ty.

Dương và Trâm đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng cho công ty thuê. Trong đó, Dương mở 8 tài khoản ngân hàng; Trâm mở 7 tài khoản ngân hàng; cả hai được công ty trả 30 triệu đồng/tháng.

Dương, Trâm đều biết rõ tài khoản ngân hàng được công ty thuê là để nhận tiền lừa đảo.

Tổng số tiền mà hai người này đã thu lợi được từ quá trình cho thuê tài khoản là hơn 410 triệu đồng.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương, Đỗ Nguyễn Bích Trâm để điều tra hành vi rửa tiền.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng làm rõ hành vi của những người liên quan.