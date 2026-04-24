Bắt tạm giam người phụ nữ trốn thuế hơn 8,6 tỉ đồng

Theo Trần Thường | 24-04-2026 - 10:06 AM | Smart Money

Người phụ nữ ở TP Đà Nẵng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành.

Ngày 24-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Bắt tạm giam người phụ nữ trốn thuế hơn 8,6 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố theo Quyết định số 38 ngày 6-3-2025.

Quá trình điều tra xác định, Võ Thị Ngọc Lan cùng Nguyễn Tường Thi tổ chức thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, Lan đã sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế, với tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo, hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế là vi phạm nghiêm trọng, sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

MB tạm dừng sản phẩm đền tiền tới 100 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo

MB tạm dừng sản phẩm đền tiền tới 100 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo Nổi bật

Người mua, bán vàng sẽ bị phạt nặng nếu thực hiện hành vi sau

Người mua, bán vàng sẽ bị phạt nặng nếu thực hiện hành vi sau Nổi bật

Từ nay, phong toả tài khoản để vay tiền ở nơi khác: Một ngân hàng sẽ thu phí 500 nghìn đồng

Từ nay, phong toả tài khoản để vay tiền ở nơi khác: Một ngân hàng sẽ thu phí 500 nghìn đồng

07:11 , 24/04/2026
Chiếm đoạt 98 tỷ đồng của 376 bị hại, 'trùm' sàn tiền ảo lĩnh án 24 năm tù

Chiếm đoạt 98 tỷ đồng của 376 bị hại, 'trùm' sàn tiền ảo lĩnh án 24 năm tù

06:35 , 24/04/2026
Trúng xổ số từ 5 triệu đồng có thể nhận thưởng bằng tiền mặt hay không?

Trúng xổ số từ 5 triệu đồng có thể nhận thưởng bằng tiền mặt hay không?

22:04 , 23/04/2026
BIDV, Vietcombank, Techcombank, ACB,... thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Khách hàng cần lưu ý gì khi giao dịch?

BIDV, Vietcombank, Techcombank, ACB,... thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Khách hàng cần lưu ý gì khi giao dịch?

19:15 , 23/04/2026

