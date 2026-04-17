VPBank duy trì tăng trưởng mạnh mẽ trong quý I/2026, quy mô tín dụng vượt 1 triệu tỷ đồng

Ngân hàng tiếp tục thúc đẩy chiến lược mở rộng hệ sinh thái, song song với kế hoạch tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính và hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Mở rộng quy mô mạnh mẽ, tín dụng vượt mốc 1 triệu tỷ đồng

Bắt nhịp nhanh chóng ngay trong quý I/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) ghi nhận quy mô tín dụng hợp nhất đạt 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2025. Trong đó, tín dụng tại ngân hàng mẹ đạt 941.000 tỷ đồng, tăng 10,7%.

Phân khúc khách hàng doanh nghiệp tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, khi ngân hàng đẩy mạnh khai thác đa dạng ngành nghề và lĩnh vực tiềm năng. Hai phân khúc chiến lược là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và khách hàng cá nhân đạt mức tăng lần lượt 8,4% và 7% so với đầu năm, với động lực từ cả sản phẩm thế chấp và tín chấp.

Với động lực từ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đi lên 9%, đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân không có vốn nhà nước.

Nhằm tạo bệ đỡ vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng cao, VPBank chủ động thúc đẩy huy động đa kênh, đảm bảo an toàn thanh khoản. Quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất đạt gần 822.000 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cuối 2025, với đóng góp chủ đạo từ ngân hàng mẹ.

VPBank đa dạng hóa các sản phẩm huy động và đẩy mạnh các giải pháp thanh toán dành cho khách hàng doanh nghiệp. Đặc biệt, sản phẩm chứng chỉ tiền gửi Lộc Thịnh Vượng - ra mắt từ năm 2025 - tiếp tục ghi nhận kết quả mạnh mẽ, đạt hơn 43.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cuối năm ngoái. VPBank tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn với các khoản vay dài hạn từ các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó ngân hàng đang thực hiện huy động khoản vay hợp vốn thông qua sự dàn xếp của SMBC. Ngoài ra, việc tham gia nhận chuyển giao bắt buộc GPBank cho phép VPBank giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc và có thêm khoảng 9.000 tỷ đồng nguồn vốn.

Đi đôi với tăng trưởng mạnh mẽ về bảng cân đối, VPBank đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tiếp tục được duy trì vững chắc, với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất khoảng 14%, thuộc nhóm dẫn đầu. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) ở mức 82,7%, trong khi tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là 28,3%, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp quản trị rủi ro và xử lý nợ, ngân hàng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản, với tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ duy trì dưới mục tiêu 2,5%.

Lợi nhuận tăng trưởng 58%, bám sát kế hoạch cả năm

Bức tranh kinh doanh quý đầu năm của VPBank ghi nhận những điểm nhấn tích cực, phản ánh hiệu quả từ định hướng chiến lược rõ ràng, lợi thế hệ sinh thái tài chính và khả năng điều hành linh hoạt. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất hơn 19.900 tỷ đồng, tăng trưởng 26,3% so với cùng kỳ năm trước; ngân hàng mẹ đóng góp 15.162 tỷ đồng, tăng 33,8%.

Sau ba tháng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt hơn 7.900 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 20% kế hoạch cả năm. Khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt tăng trưởng của toàn tập đoàn, ngân hàng mẹ ghi nhận lợi nhuận 7.383 tỷ đồng, tăng 49,4%.

Song song, các công ty thành viên tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả chung. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đầy biến động, VPBankS vẫn duy trì tăng trưởng quy mô mạnh mẽ tại các mảng kinh doanh cốt lõi như cho vay ký quỹ, môi giới cũng như số lượng khách hàng; mang về lợi nhuận trước thuế gần 515 tỷ đồng. Nhờ tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, Bảo hiểm OPES ghi nhận lợi nhuận 261 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ. FE CREDIT duy trì xu hướng phục hồi, tiếp tục báo lãi trong quý đầu năm.

Ngoài ra, GPBank đạt lợi nhuận hơn 400 tỷ đồng ngay trong quý đầu năm, gần bằng kết quả của cả năm 2025, cho thấy đà cải thiện rõ nét sau một năm tái cơ cấu toàn diện với sự đồng hành của VPBank.

Kiên định chiến lược dẫn đầu, không ngừng mở rộng hệ sinh thái

Bước sang năm 2026, VPBank kiên định với mục tiêu tăng trưởng quy mô cao, củng cố vị thế dẫn đầu. Ngân hàng sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kế hoạch tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt 35% và 40%, thuộc nhóm cao nhất toàn ngành; đồng thời lợi nhuận tăng 35%, đạt 41.323 tỷ đồng.

Nhằm nâng cao năng lực tài chính, quản trị và mở rộng quy mô, VPBank cũng trình kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 26,04% và phát hành riêng lẻ 5% cho một nhà đầu tư nước ngoài nhằm củng cố bộ đệm vốn, tạo dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn. Nếu các phương án này được thông qua và triển khai thành công, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ 79.339 tỷ đồng lên 106.243 tỷ đồng, một lần nữa xác lập vị thế ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống.

CAEX ký kết hợp tác chiến lược với OKX phát triển tài sản số

VPBank không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính của khách hàng và vừa chào đón thêm thành viên mới là CTCP Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX). Với sự đồng hành của cổ đông trong nước và quốc tế, CAEX sẽ tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu để tham gia chương trình triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

VPBank duy trì cam kết với cổ đông thông qua chính sách cổ tức tiền mặt năm thứ 4 liên tiếp, tương ứng quy mô chi trả gần 4.000 tỷ đồng, thể hiện năng lực tài chính vững vàng và sự trân trọng, cam kết gắn bó lâu dài cùng nhà đầu tư.

Môi trường kinh doanh dự báo tiếp tục đối diện với nhiều thách thức, bất định, từ cuộc chiến tranh Mỹ - Iran cho đến đứt gãy chuỗi cung ứng và rủi ro lạm phát. Tuy vậy, với nền tảng tài chính vững chắc, liên tục được củng cố, sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái và năng lực điều hành linh hoạt, VPBank tiếp tục tiến bước vững chắc, sẵn sàng hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra trong năm 2026.