VPBankS tung chương trình siêu khuyến mãi Zero Fee kèm quà tặng ‘khủng’ cho nhà đầu tư

Thị trường chứng khoán trước cơ hội "bùng nổ" thanh khoản

2020 - 2021 là quãng bùng nổ về giao dịch chứng khoán tại Việt Nam khi người dân bị hạn chế các hoạt động vui chơi giải trí mà chủ yếu làm việc, sinh hoạt ở nhà dưới tác động của đại dịch Covid-19. Năm nay, thị trường chứng khoán cũng chứng kiến thanh khoản tăng từ 20-30% so với năm ngoái, VN-Index tăng gần 300 điểm trong 4 tháng qua nhờ mặt bằng lãi suất tiết kiệm ở mức rất thấp. Bối cảnh hiện tại cho thấy thị trường chứng khoán đang đứng trước cơ hội "bùng nổ" cả về thanh khoản và điểm số như quảng thời gian 2 năm trước.

Theo thống kê, lãi suất tiền gửi trên 12 tháng ở nhiều ngân hàng chỉ trên dưới 5%/năm. Chị Minh Trang, 40 tuổi ở Hà Nội, thường xuyên gửi tiết kiệm như một phương án đầu tư hiệu quả trong nhiều năm qua tâm sự: "Tôi chưa nghĩ đến việc rút toàn bộ tiền tiết kiệm ra để đầu tư các kênh sinh lời khác. Tuy nhiên, lãi suất tiết kiệm 4-5% trong khi giá cả tiêu dùng tăng nhiều hơn khiến tôi suy nghĩ về các kênh đầu tư khác nhiều hơn. Bất động sản phải có nhiều vốn, giá vàng đang quá cao. Tôi nghĩ sẽ phân bổ một phần tài sản cho chứng khoán vì phương thức dễ dàng và số vốn ban đầu thấp".

Theo khảo sát, zero fee – miễn phí giao dịch, là một trong những chương trình ưu đãi được ưa thích của các nhà đầu tư cá nhân tại bất kỳ công ty chứng khoán nào. Thị trường giao dịch sôi động khuyến khích nhà đầu tư tích cực mua bán – và phí giao dịch sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu suất đầu tư.

VPBankS dành siêu ưu đãi dành cho nhà đầu tư

Luôn đồng hành cùng khách hàng, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) lần đầu tiên triển khai chuỗi chương trình siêu ưu đãi năm con Rồng "Đầu tư dễ dàng, Miễn phí không giới hạn" bao gồm những chính sách vô cùng hấp dẫn.

Cụ thể, kể từ ngày 20/3 đến hết ngày 31/12, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới tài khoản chứng khoán tại VPBankS và phát sinh giao dịch sẽ được miễn phí giao dịch không giới hạn thời gian trên tiểu khoản thường.

Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội siêu tích điểm Loyalty với mỗi thao tác. Cụ thể, nhà đầu tư mở mới tài khoản chứng khoán tại VPBankS và tài khoản thanh toán tại VPBank từ ứng dụng NEO Invest sẽ được tặng 30.000 điểm. Khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng NEO Invest trong 3 ngày liên tiếp hay nạp từ 3 triệu đồng vào tài khoản chứng khoán đều được tặng 30.000 điểm. Với những khách hàng thực hiện đầu tư danh mục mẫu – ePortfolio lần đầu với trị giá tối thiểu 10 triệu đồng được tặng 50.000 điểm.



Cộng hưởng chương trình "Đầu tư dễ dàng, Miễn phí không giới hạn" và khách hàng thân thiết được triển khai từ đầu năm, khách hàng có cơ hội nhận siêu ưu đãi, tích lũy lên đến 160.000 điểm ngay lần nạp tiền đầu tiên. Sau đó, mọi điểm chạm giao dịch của khách hàng trên ứng dụng NEO Invest đều được tích điểm.

Điểm khác biệt của hệ thống tích điểm của VPBankS là số điểm này có thể được đổi những phần quà vô cùng hấp dẫn trên ứng dụng LynkiD với kho quà tặng từ hơn 1.000 thương hiệu trên toàn quốc, đa dạng từ ăn uống, giải trí, di chuyển đến hiện vật. Khách hàng được đổi điểm dễ dàng, nhanh chóng trên một ứng dụng, thay vì phải qua ứng dụng thứ 3 như các công ty chứng khoán khác.

Với kim chỉ nam trong mọi hành động "Đặt khách hàng làm trọng tâm để tạo nên sự khác biệt", VPBankS luôn cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ cũng như đem đến những lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Công ty vừa chính thức ra mắt website trading NEO Invest phiên bản mới: neoinvest.vpbanks.com.vn – nền tảng đầu tư tối ưu dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư chủ động.

Mới xuất hiện trong thời gian ngắn, được cộng hưởng hệ sinh thái của ngân hàng mẹ VPBank cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, VPBankS đang từng bước khẳng định tên tuổi và thương hiệu của mình. Chứng khoán VPBank có vốn điều lệ lớn thứ 2 trong các công ty chứng khoán. Năm 2023, VPBankS đạt kỷ lục lợi nhuận hơn 1.000 tỷ đồng, gấp 2,3 lần 2022 và thuộc tốp 4 trong ngành chứng khoán.

Các chuyên gia của VPBankS cũng dày công nghiên cứu xây dựng danh mục mẫu – ePortfolio nhằm giúp khách hàng đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả, an toàn, đơn giản và dễ dàng nhất. Hiện nay, ePortfolio có 5 danh mục khác nhau được "may đo" phù hợp với khẩu vị đầu tư của các nhà đầu tư. Các danh mục này đạt hiệu suất vượt trội so với chỉ số chung và các quỹ trên thị trường, với mức sinh lời từ 26 tới 37% trong 6 tháng qua.