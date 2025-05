Khi đi bơi hoặc ngâm mình thư giãn trong bồn tắm, bạn sẽ thấy chẳng mấy chốc các ngón tay và ngón chân sẽ nhăn nheo. Đây là hiện tượng mà chúng ta đều quen thuộc, nhưng bạn có bao giờ tự hỏi tại sao điều đó xảy ra?

Cách lý giải phổ biến là ngón tay của chúng ta nhăn lại do hấp thụ nước. Tuy nhiên mới đây các nhà khoa học đã xác nhận rằng điều này không đúng, tất cả đều liên quan đến mạch máu của chúng ta.

Vì sao ngón tay nhăn nheo khi ngâm nước?

Guy German, Phó giáo sư khoa Kỹ thuật y sinh tại Đại học Binghamton (New York, Mỹ) đã tuyển ba tình nguyện viên để làm thí nghiệm ngâm ngón tay của họ trong 30 phút, sau đó chú thích các mô hình đỉnh và thung lũng hình thành trên làn da ướt đẫm.

Họ phát hiện ra rằng những kiểu mẫu này thường lặp lại khi tay được ngâm lại sau 24 giờ. Guy German nói với The Conversation rằng: "Mọi người thường cho rằng các nếp nhăn này hình thành do da hấp thụ nước, khiến da sưng lên và cong vênh. Thành thật mà nói, tôi cũng từng nghĩ như vậy trong một thời gian dài".

Có hiện tượng trên là do hệ thần kinh tự chủ của chúng ta đang hoạt động. Hệ thống này kiểm soát các chuyển động không tự nguyện của chúng ta như thở, chớp mắt và nhịp tim, cũng như cách các mạch máu co lại và thư giãn. Thông thường, nhiệt độ, thuốc men và những gì chúng ta ăn uống có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh tự chủ. Sự co thắt của các mạch máu là nguyên nhân khiến da nhăn nheo sau khi bơi trong thời gian dài.

Ngón tay của cùng một người sau khi bị ngâm nước trong hai lần khác nhau, cho thấy sự tương đồng đáng chú ý trong cách nó nhăn lại.

Ba bức ảnh cho thấy ngón tay không nhăn nheo của người tham gia, cũng như kiểu nếp nhăn khi ngón tay bị ngâm trong nước hai lần cách nhau 24 giờ.

Tiến sỹ German cho biết: "Khi tay và chân bạn tiếp xúc với nước trong hơn vài phút, các ống dẫn mồ hôi trên da sẽ mở ra, cho phép nước chảy vào mô da. Lượng nước bổ sung này làm giảm lượng muối bên trong da. Các sợi thần kinh gửi thông điệp về nồng độ muối thấp hơn đến não của bạn và hệ thần kinh tự chủ phản ứng bằng cách co thắt các mạch máu.

Sự thu hẹp của các mạch máu làm giảm thể tích tổng thể của da, khiến da nhăn lại thành các nếp nhăn rõ rệt; giống như quả nho khô sẽ trở thành quả nho khô nhăn nheo, mất đi nhiều thể tích hơn là diện tích bề mặt".

Ông giải thích rằng các ngón tay ngâm trong nước thường tạo ra cùng một kiểu nhăn nheo vì các mạch máu không thay đổi vị trí nhiều. Các thí nghiệm được công bố trên Tạp chí Hành vi Cơ học của Vật liệu Y sinh cũng xác nhận một lý thuyết khác rằng nếp nhăn không hình thành ở những người bị tổn thương thần kinh ngón tay.

TS German cũng tiết lộ, ngón tay và ngón chân nhăn nheo có một lợi ích khác là khả năng cầm nắm. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, da nhăn nheo có thể bám tốt hơn dưới nước so với da mịn màng. Điều này có thể giúp việc đi bộ trên dưới nước dễ dàng hơn, ít có khả năng bị trượt ngã.