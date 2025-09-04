Vụ 3 chùm nho giá 4,5 triệu đồng: Phạt cửa hàng vì kinh doanh đồ nhập lậu

Ngày 4/9, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Đặng Thị Hương ở địa chỉ 308 đường Bà Triệu, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn (cửa hàng hoa quả Hương Đặng) về hành vi: Kinh doanh hàng hoá nhập lậu và không niêm yết giá hàng hoá theo quy định. Tổng mức tiền phạt là 10.750.000 đồng.

Cửa hàng Hương Đặng (Lạng Sơn) bị phạt hơn 10 triệu đồng.

Đồng thời buộc hộ kinh doanh này tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm hành chính gồm 6 loại hàng hoá thuộc nhóm hàng thực phẩm có nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp theo quy định với tổng trị giá là 19.530.000 đồng (cụ thể: 50 túi thịt bò khô; 2 túi rong biển loại 16 gói/túi; 25 hộp chà là sấy khô; 5 hộp bánh dứa Đài Loan; 4 hộp bánh quy M&D; 5 hộp quả hồng tươi).

"Hiện cửa hàng đang thực hiện nghĩa vụ thuế khoán nên chúng tôi đang phối hợp với cơ quan thuế làm rõ về nghĩa vụ thuế đối với cửa hàng này, khi nào có thông tin chi tiết chúng tôi sẽ phản hồi lại", ông Ngọc cho biết thêm.

Trước đó, cửa hàng hoa quả Hương Đặng liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận, đó là bị một khách hàng "tố" đã mua 3 chùm nho sữa Hàn Quốc hết 4,5 triệu đồng ở đây nhưng chất lượng không như quảng cáo.

3 chùm nho giá 4,5 triệu đồng và hóa đơn hoa quả gần 8,5 triệu đồng do khách hàng mua ở cửa hàng Hương Đặng. (Ảnh: NVCC)

Cụ thể, nickname V.D. viết: “Các bác cho em hỏi giá này có hợp lý không ạ? Nho sữa Hàn Quốc 4,5 triệu đồng gồm 3 chùm héo cuống, tất cả đều được quảng cáo là hoa quả tươi nhập khẩu”.

Ngay khi có thông tin, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn) đã kiểm tra cửa hàng.

Qua xác minh làm việc bà Đặng Thị Hương (chủ cửa hàng hoa quả Hương Đặng) đã xuất trình cho đoàn kiểm tra các hoá đơn GTGT (bản in điện tử).

Tại thời điểm kiểm tra, có một số loại hàng hoá nhập khẩu, trên bao bì in chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam (bò khô, rong biển, quả chà là khô, bánh dứa Đài Loan, bánh quy M&D) và có một số mặt hàng không niêm yết giá theo quy định của pháp luật.



