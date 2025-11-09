Vụ 3 người Lý Sơn thoát chết kỳ diệu: 48 giờ trôi dạt trên biển lúc bão số 13 đổ bộ

Lúc 23 giờ ngày 8-11, 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị trôi dạt trong bão số 13 Kalmaegi đã được đưa về đảo. Hàng nghìn người dân Lý Sơn tập trung tại cầu cảng bày tỏ niềm vui, chào đón 3 nạn nhân trở về.

Hiện cả 3 đang được chăm sóc tại Trung tâm y tế Quân - Dân y Lý Sơn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ngụ đặc khu Lý Sơn) – người đã nhảy xuống biển khi bão số 13 Kalmaegi sắp ập vào đất liền, cũng được mọi người chào đón, động viên, giúp ông ổn định tinh thần.

3 người sống sót kỳ diệu đang được điều trị tại Lý Sơn

Ông Dương Quang Quyển, cha ông Cường, bày tỏ xúc động khi con mình và 2 ân nhân bình an trở về sau 2 ngày trôi dạt trên biển giữa bão tố.

Ông Quyển chia sẻ, con trai ông vì giận ông nên trong một phút suy nghĩ nông cạn đã nhảy xuống biển tự tử. Hành động này khiến 2 người chèo thúng câu (ông Lê Văn Sanh cùng ông Phan Duy Quang) ra ứng cứu cũng gặp nguy hiểm khi trôi dạt trên biển suốt 48 giờ.

Thời điểm 2 người dùng thúng ra ứng cứu

Mấy ngày qua, ông Quyển lang thang bên bờ biển như người mất hồn. Từng giờ, từng phút, ông mong chờ thông tin của cả 3 người. Sáng 8-11, ông Quang và ông Sanh lần lượt được cứu sống, nỗi lo của ông vơi bớt phần nào.

Chiều cùng ngày, điện thoại của ông Cường để ở nhà bất ngờ đổ chuông. Ông Quyển run rẩy bắt máy và vỡ òa cảm xúc khi biết con mình vẫn khỏe mạnh.

"Nhìn thấy Cường là tôi ngã quỵ vì vui mừng. Con tôi và cả hai người cứu nó đã trở về bình an. Đây là điều kỳ diệu" - ông Quyển chia sẻ.

Theo ông Quyển, con trai ông là nguồn cơn gây nên sự việc này khiến nhiều người gặp nguy hiểm. Thế nhưng, người dân Lý Sơn không trách móc, ngược lại họ còn động viên, hỗ trợ gia đình ông tìm kiếm những người gặp nạn.

3 người được đón về Lý Sơn

"Mọi người quá tuyệt vời. Tôi xin cúi đầu cảm ơn người dân Lý Sơn, cảm ơn các lực lượng chức năng vất vả tìm kiếm suốt mấy ngày qua" - ông Quyển chia sẻ.

Như Báo Người Lao Động thông tin, chiều 6-11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn. Phát hiện sự việc, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, thôn Tây An Vĩnh) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) dùng thuyền thúng ra ứng cứu.

Sau khi cứu được ông Cường, do sóng lớn, thuyền thúng bị cuốn trôi và cả 3 người đều mất tích. Đồn Biên phòng Lý Sơn cùng chính quyền địa phương đã huy động tàu tổ chức tìm kiếm. Nhưng do sóng to, gió lớn khi bão số 13 đổ bộ, việc tìm kiếm tạm dừng.

3 người được điều trị tại bệnh viện ở Lý Sơn

Đến ngày 7-11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) điều trực thăng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại vùng biển Lý Sơn, song chưa phát hiện thêm tung tích.

Đến khoảng 8 giờ ngày 8-11, tàu Hải Nam 39, khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai đã phát hiện ông Phan Duy Quang. Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe ông Quang còn yếu nhưng tinh thần ổn định. Vị trí phát hiện cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.

Sau khi được cứu vớt lên tàu, ông Quang hướng dẫn vị trí cho các tàu tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, nhờ hướng dẫn ông Quang, tàu cao tốc đã tìm thấy ông Lê Văn Sanh tại vùng biển Gia Lai trong tình trạng không có áo phao nhưng vẫn bơi khỏe trên biển.

Tiếp đó, lúc 17 giờ 30 phút, tàu cá 92981 của tỉnh Quảng Trị đã cứu được ông Dương Quang Cường khi ông đang trôi dạt và cách đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý.