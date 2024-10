Vụ án Hậu "pháo": Thu giữ hơn 300 tỉ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng và 1.000 sổ đỏ

Tại buổi họp báo quý III/2024 của Bộ Công an chiều 4-9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), thông tin về diễn biến điều tra 4 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, dự án Sài Gòn - Đại Ninh và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi họp báo

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cơ quan điều tra đã khởi tố các vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, dự án Sài Gòn - Đại Ninh từ đầu năm nay và đều đang trong quá trình điều tra. Đây đều là các vụ án lớn, phức tạp, thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đối với vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cho biết Cục C03 đã khởi tố 26 bị can với 5 tội danh như Vi phạm quy định về kế toán, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ... xảy ra tại Công ty Bất động sản Thăng Long, Tập đoàn Phúc Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

"Đến nay, Cục C03 tập trung điều tra, củng cố các sai phạm và mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan, để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật, thu hồi triệt để tài sản. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 300 tỉ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng và 1.000 sổ đỏ trong vụ án này" - Phó Cục trưởng C03 nói.

Với vụ án tại Tập đoàn Thuận An, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cho biết Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can về 5 tội danh.

Còn ở dự án Sài Gòn - Đại Ninh, Cục C03 đã khởi tố 8 bị can và đang tiếp tục điều tra, rà soát những người có liên quan, trên tinh thần xử lý nghiêm.

"Cả 3 vụ án đều rất phức tạp nhưng Cục C03 đang rất tập trung và sẽ sớm ra kết luận điều tra"- Phó Cục trưởng C03 nói.

Đối với vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Thành cho biết Cục C03 đã khởi tố 2 vụ án. Ở giai đoạn 1, vụ án đã được đưa ra xét xử, còn giai đoạn 2 liên quan đến trái phiếu đang trong quá trình xét xử. "Nếu tòa án trả lại hồ sơ, cơ quan công an sẽ điều tra thêm, còn không sẽ kết thúc điều tra" - Thiếu tướng Thành phát biểu.

Trước đó, vào cuối tháng 2-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (còn gọi là Hậu "pháo" làm chủ tịch Hội đồng quản trị. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can, gồm: Nguyễn Văn Hậu; Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn, là lao động tự do. Các bị can trên bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Ngoài ra, một số lãnh đạo địa phương, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc, đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra do có các vi phạm liên quan đến vụ án này.