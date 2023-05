Vụ Bách Đạt An: “Đến lúc nằm xuống, không biết tôi có nhận được sổ đỏ chưa”

Liên quan đến vụ án tranh chấp các dự án bất động sản gồm dự án khu đô thị Hera Complex Riverside, khu đô thị 7B (mở rộng) và khu đô thị Bách Đạt 1 tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công ty Cổ phần Bách Đạt An (Công ty Bách Đạt An) làm chủ đầu tư, từ năm 2017, có gần 800 khách hàng và đã giao dịch gần 1.500 lô đất nhưng chủ đầu tư luôn chậm trễ trong công tác trao "sổ đỏ". Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tại buổi tiếp xúc công dân định kỳ tháng 4/2023. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, các dự án trong quá trình triển khai thực hiện tồn tại nhiều vướng mắc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đang từng bước chỉ đạo tháo gỡ, khắc phục theo đúng trình tự, thủ tục quy định; không dung túng, chống lưng, bao che cho chủ đầu tư để triển khai dự án không đúng quy định của pháp luật. Ông Lê Trí Thanh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn, các đơn vị có liên quan tập trung phối hợp, thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các dự án; đồng thời, tổng hợp, đề xuất, báo cáo những vấn đề liên quan tại cuộc họp do UBND tỉnh chủ trì để chỉ đạo đối với các dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An.