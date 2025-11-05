Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ bắt giam doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ: Công an thông báo khẩn đến người tiêu dùng cả nước

05-11-2025 - 16:48 PM | Xã hội

Công an yêu cầu những ai đã mua và hiện đang lưu giữ các sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body ra trình báo ngay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai mới đây đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) ngụ phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh cùng 2 bị can khác để điều tra làm rõ hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai”.

Vụ bắt giam doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ: Công an thông báo khẩn đến người tiêu dùng cả nước- Ảnh 1.

Công bố Quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 bị can (từ trái qua Nguyễn Thị Tuyến, Đinh Văn Liên và Nguyễn Quốc Vũ)

Qua điều tra, cơ quan công an xác định: Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là Chủ sở hữu Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group đã có hành vi hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body. 

Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh về sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body được xác định là giả bởi chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50.

Vụ bắt giam doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ: Công an thông báo khẩn đến người tiêu dùng cả nước- Ảnh 2.

Sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body. Ảnh: VOV

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã mua và hiện đang lưu giữ các sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body thành phẩm (còn nguyên niêm phong, chưa sử dụng) thuộc 7 lô dưới đây thì phối hợp cung cấp sản phẩm cho Cơ quan điều tra để phục vụ điều tra, xác minh vụ án. 

Lô 0010123 ngày sản xuất 04/01/2023, 0020623 ngày sản xuất 07/6/2023, 0031123 ngày sản xuất 16/11/2023, 0010124 ngày sản xuất 07/01/2024, 0020424 ngày sản xuất 16/4/2024, 0030624 ngày sản xuất 25/6/2024, 0040724 ngày sản xuất 13/7/2024.

Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Đại uý Đỗ Lâm Tùng – Điều tra viên thụ lý, số điện thoại 0946 400 438.

Theo Chi Chi

