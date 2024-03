Vụ 'bốc hơi' 58 tỷ đồng tại MSB: Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vào cuộc

Trước đó, ngày 26/3, MSB có thông cáo gửi báo chí liên quan đến vụ việc và cho rằng, ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau (trước khi tham gia MSB).

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 27/3, bà Nguyễn Thị Lân - khách hàng mất tiền tại ngân hàng - khẳng định: "Tôi và nhân viên ngân hàng không hề thân thiết. Việc mở tài khoản gửi tiền tại MSB được 3 nhân viên đến chào mời. Thậm chí những nhân viên này còn mời tôi đến trụ sở ngân hàng tại 54A, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống đa, TP Hà Nội để tạo sự tin tưởng gửi tiền. Ngày 24/3/2021, tôi ký hợp đồng mở tài khoản tại MSB, số TK: 03488019349999, chủ tài khoản tên Nguyễn Thị Lân".

Số dư tài khoản của bà Nguyễn Thị Lân đến ngày 7/10/2023 (ảnh: Ngọc Mai).

Theo bà Lân, cán bộ MSB hướng dẫn “tài khoản này do MSB quản lý để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán (của MSB), tài khoản này không mở được APP (ứng dụng) trên điện thoại, tiền gửi theo kỳ hạn tham gia 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Đến hết kỳ hạn gửi, bà Lân có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc muốn gia hạn kỳ gửi phải thông báo cho MSB trước 1 ngày.

Ngày 30/3/2021 khi chuyển tiền lần đầu tiên, bà Lân thấy tài khoản được mở đúng tên mình tại Hội sở chính MSB. Bà Lân có tổng cộng 12 lần chuyển tiền với số tiền hơn 58 tỷ đồng . Mỗi lần chuyển tiền, bà Lân đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản/số dư tài khoản, trên giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân hoặc Giám đốc chi nhánh ký và đóng dấu đỏ của Ngân hàng MSB (cụ thể gồm: ông Nguyễn Minh Hưng và ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân, bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân, giám đốc chi nhánh Thanh Xuân) nên bà Lân rất yên tâm và tiếp tục chuyển tiền.

Số dư tiền gửi cho bà Lân theo giấy xác nhận Thông tin tài khoản/Số dư tài khoản số 432/CV/MSB chi nhánh Thanh Xuân đến thời điểm 10 giờ 8 phút ngày 7/10/2023 là 58,65 tỷ đồng. Từ sau ngày này, bà Lân không thực hiện giao dịch nào khác với MSB.

Ngày 12/10/2023, bà Lân đến MSB yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay, bỗng phát hiện ra trên tài khoản của mình chỉ còn 93.640 đồng (trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do bà Lân yêu cầu/thực hiện). Ngoài ra, số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các giấy xác nhận Thông tin tài khoản/số dư tài khoản (do MSB cung cấp cho bà Lân tại thời điểm tương ứng).

"Thời điểm phát hiện, tôi vô cùng bàng hoàng và bất ngờ vì bản thân không có bất cứ một hành động nào liên quan đến các giao dịch chuyển rút tiền và không ký bất kỳ một lệnh chuyển rút tiền nào tại MSB mà tại sao tiền trong tài khoản của mình lại mất toàn bộ", bà Lân nói.

Theo khách hàng, do rất tin tưởng vào hoạt động của MSB nên đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm của nhiều người trong gia đình, tiền vay mượn của bạn bè gửi vào.

Trước sự việc nêu trên, bà Lân đã có đơn khiếu nại đề nghị MSB trả lại số tiền đã gửi để bảo đảm quyền về tài sản dân sự cũng như quyền của người gửi tiền, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, nhưng MSB trả lời vụ việc đã được chuyển sang cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội và phải chờ kết quả.

Bà Lân cho rằng, việc làm giữa MSB và cơ quan an ninh điều tra không liên quan tới bà Lân, tiền của bà Lân gửi tại MSB, ngân hàng phải có trách nhiệm trả lại chỗ mình. Đến thời điểm hiện tại, bà Lân vẫn chưa được hoàn trả số tiền.

Cùng ngày, trao đổi với PV Tiền Phong , một lãnh đạo thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ cho kiểm tra xác minh lại thông tin liên quan đến việc khách hàng mất hơn 58 tỷ đồng khi gửi tiền trong tài khoản của Ngân hàng MSB.