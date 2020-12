Vụ buôn lậu 51kg vàng qua biên giới: Vận động các đối tượng liên quan ra đầu thú

Số vàng bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan điều tra khuyến khích người thân trong gia đình động viên các đối tượng tự nguyện ra đầu thú hoặc đến cơ quan Công an trình diện để được hưởng các chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Trong ngày 6-7/12, Công an tỉnh An Giang đã cử đoàn công tác trực tiếp đến nhà, gặp gỡ, trao đổi với gia đình của 5 bị cáo đang bị truy nã. Đoàn cũng đến nhà, trao đổi với gia đình của 6 đối tượng đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang truy tìm vì liên quan đến vụ án trên

Đoàn công tác đã trao đổi cụ thể và thẳng thắn các điều khoản liên quan đến chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với đối tượng đang bị truy nã và truy tìm. Theo đó, người đang bị truy nã nếu tự nguyện ra đầu thú, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội có thể không bị áp dụng biện pháp tạm giam mà được gia đình bảo lãnh, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, giảm hình phạt, giảm án, hàng năm nếu đủ điều kiện sẽ được xét giảm án, đặc xá… Ngược lại, nếu tiếp tục lẩn trốn, bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo hoặc tự mình đi vào con đường phạm tội mới, khi bị bắt giữ sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đây là cơ hội để gia đình động viên, giải thích, thuyết phục các đối tượng ra đầu thú, có điều kiện sớm đoàn tụ với gia đình, trở thành người lương thiện và là công dân có ích cho xã hội.

Khi có bất cứ thông tin liên quan đến đối tượng, cần nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương gần nhất hoặc trực tiếp qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, số 6 đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963.844789

Như tin đã đưa, ngày 30/10/2020, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới, phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc (An Giang), các đối tượng cập xuồng máy vào bờ rồi khuân, vác nhiều bao tải và bọc nilon màu đen lên bờ. Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng liền chống trả quyết liệt và xuống xuồng máy tẩu thoát. Công an đã bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hải, sinh năm 1971, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, cùng 2 bao tải và 1 bọc nilon màu đen. Bên trong các bao và bọc nilon nói trên có chứa 51kg vàng 9999 không lẫn tạp chất.

Trong quá trình điều tra, biết không thể trốn thoát, 3 đối tượng liên quan đến vụ án gồm: Nguyễn Văn Minh (Minh đen), sinh năm 1991, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Võ Minh Tâm, sinh năm 1987 và Phan Văn Bồ, sinh năm 1977, cùng trú tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã đến Cơ quan Công an đầu thú.

Hiện, Công an An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.