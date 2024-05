Vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam: Khởi tố 23 bị can

Chiều 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đã khởi tố bị can về hành vi "Buôn lậu" đối với 23 người liên quan đến vụ án buôn lậu trên 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Các Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai khởi tố 23 bị can liên quan đến vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Theo Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai, quá trình mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã thi hành quyết định khởi tố bị can. Đồng thời, áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 bị can trong vụ án trên địa bàn TP.HCM, tỉnh Bình Dương và Long An. Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Trước đó, ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác đểhđiều tra, làm rõ hành vi của các bị can có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án.

Theo Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai, đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, được dư luận xã hội quan tâm.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của các tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án trên, Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi những ai phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu sớm ra đầu thú tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai (Địa chỉ: số 1034 Nguyễn Ái Quốc, KP1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.