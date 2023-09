Vụ cháy chung cư mini 56 người chết: Nguyên nhân khiến hàng chục nạn nhân bất ngờ và không có "lối thoát"

Thời gian xảy ra vụ cháy khiến nhiều người bất ngờ

Vào khoảng hơn 23h ngày 12/9 đám cháy xuất hiện tại chung cư mini ở số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình và sau đó lửa đã bùng phát dữ dội khiến 56 người tử vong, hàng chục người bị thương.

Tối 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Hàng loạt các vụ cháy chung cư, cháy nhà dân xảy ra liên tiếp thời gian qua gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Đây là vụ cháy gây thiệt hại về người lớn nhất từ trước đến nay với 56 người tử vong và hàng chục người bị thương.

Được biết, căn nhà xảy ra vụ cháy rộng gần 200 m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Tầng 1 chung cư để xe máy kín lối đi (Ảnh: Người lao động)

Bước đầu theo lời kể của nhân chứng và bảo vệ tòa nhà cho rằng vụ cháy xuất phát từ một chiếc xe bị chập điện trong quá trình sạc gây ra cháy. Từ đó, lửa nhanh chóng cháy lan ra các xe máy để ở gần đó và bốc lên dữ dội. Tại hiện trường cho thấy, hầu hết các điểm hở của căn nhà đều bị bịt kín bằng song sắt, hàng chục xe máy, xe đạp của cư dân bị cháy rụi chắn phần lớn lối đi. Khi vụ cháy xảy ra, không có ai thoát được ra ngoài từ lối đi tầng 1.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

Thời gian xác định vụ cháy bùng phát là vào giữa đêm 13/9, đây là thời điểm hầu hết các gia đình đều đã đóng cửa, tắt đèn đi ngủ hoặc đã chìm vào giấc ngủ say. Điều này đã khiến nhiều nạn nhân không phát hiện được vụ hỏa hoạn sớm nên đã hít phải nhiều khói độc dẫn đến mê man bất tỉnh hoặc phát hiện cháy quá muộn, khi ngọn lửa đã bùng dữ dội khiến nạn nhân không kịp phản xạ.

Thêm vào đó, thời điểm vụ cháy vào ban đêm, trời tối, các vật dụng chắn lối đi đã khiến việc di chuyển khó khăn hơn rất nhiều. Chung cư mini xảy ra cháy chỉ có 1 lối thang bộ thoát hiểm duy nhất rộng khoảng 1,5m cho tất cả hơn 100 người sinh sống tại đây. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, mọi người hò hét gọi nhau chạy lên tầng thượng để kêu cứu.

Chung cư mini có thiết kế "không lối thoát"

Qua quan sát cho thấy chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy là một căn nhà cao tầng nằm sâu trong con ngõ rộng chỉ khoảng 3 m.

Đêm 12/9, thời điểm xảy ra vụ cháy, xe cứu hỏa đến con ngõ số 29/70 Khương Hạ để tiếp cận vụ cháy, nhưng một đoạn ngõ hẹp đã khiến cả loạt xe phải đỗ ở bên ngoài. Các thiết bị chữa cháy chuyên nghiệp như cần cẩu cứu hỏa, xe thang và nhiều máy móc không thể tiếp cận.

Lực lượng PCCC đã phải kéo hàng trăm mét ống dẫn và nhiều dụng cụ qua con ngõ hẹp để vào toà chung cư xảy ra cháy (Ảnh: Bộ Công an)

Hàng chục lính cứu hỏa của thành phố đã phải vác thang trượt, dụng cụ cá nhân, dẫn ống dây vòi cứu hỏa dài hàng trăm mét chạy dọc theo con ngõ hẹp để cứu hộ, cứu nạn.

Các chiến sỹ PCCC phải leo lên tầng cao của các nhà dân bên cạnh để chữa cháy và cố gắng cứu các nạn nhân đang mắc kẹt trong biển lửa.

Lực lượng cứu hỏa đã phải hút nước từ ao Xóm Hồng cách nơi xảy ra vụ cháy khoảng 50m để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang khu dân cư đông đúc xung quanh.

Các căn chung cư mini đều hàn bằng nhiều song sắt kiên cố (Ảnh: VOV)

Căn nhà xảy ra cháy thiết kế kiểu nhà ống, chỉ có 1 mặt thoát hiểm duy nhất còn 3 mặt giáp nhà dân, tường được xây kín, chỉ có 1 lỗ thoáng rất nhỏ, tầng một để xe, các tầng còn lại là căn hộ cho thuê. Mỗi tầng có 5 căn hộ, mỗi căn khoảng 20-40 m2.

Mặt sau dãy chung cư, các logia và cửa sổ phía sau được hàn sắt kiên cố, có mở lối thoát ra ngoài nhưng không có thang xuống.

Ông Ngô Phó Điền, bảo vệ chung cư cho biết, thời điểm phát hiện lửa bùng lên dữ dội, ông vội vàng hô hoán nhưng chỉ có 5 trong 45 hộ dân sống ở đây kịp chạy thoát ra ngoài. Những hộ còn lại thì bị mắc kẹt hoặc không biết sự việc.

Đặc biệt, tại giấy phép xây dựng do Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái ký cấp cho ông Nghiêm Quang Minh, công trình được xác định là nhà ở riêng lẻ.

Diện tích xây dựng tầng 1 (có tầng lửng) là 167,4m2, mật độ xây dựng 70%. Công trình có chiều cao là 6 tầng, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật, tổng diện tích sàn xây dựng là 1.165,9m2, tổng chiều cao công trình là 20,2m (không tính tum thang).

Tuy nhiên thực tế ghi nhận, căn nhà này đã xây dựng lên đến 9 tầng và 1 tum, với diện tích khoảng trên 200m2. Sau khi đưa vào sử dụng, tòa nhà này trở thành chung cư mini với 45 căn hộ, khoảng 150 người dân sinh sống.

Chính điều này đã khiến công tác cứu hộ khi xảy ra vụ cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Ứng phó như thế nào với những vụ cháy ở nhà chung cư mini?

Trong tối 13/9, Bộ Công an gửi công điện yêu cầu công an các tỉnh thành tổ chức tổng kiểm tra và xem xét các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với chung cư mini và cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở đông đúc, và đề xuất biện pháp cấp bách đối với việc cải thiện an toàn trong các loại hình nhà ở này.

Bên cạnh công tác rà soát, kiểm tra về PCCC, Bộ Công an, Cục PCCC cũng đã có thông tin, clip hướng dẫn người dân thoát hiểm khi xảy ra cháy ở những nhà cao tầng.

Cụ thể, ngay khi phát hiện cháy nhanh chóng gọi cứu hỏa theo số 114.

Trong lúc chờ cứu hỏa tới, người dân chú ý những điều sau: Với những người ở chung cư, nhà cao tầng có thang máy, Bộ Công an khuyến cáo người dân chỉ được dùng thang bộ, tuyệt đối không được dùng thang máy để thoát nạn. Người dân cũng không nên vội vàng nhảy từ trên tầng cao xuống dễ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu cửa chính ra vào căn hộ và hành lang đến thang thoát nạn đều bị khói lửa bao trùm, không thể thoát ra thì nhanh chóng đóng cửa và có các biện pháp ngăn khói, lửa lan truyền vào căn hộ.

Người dân tuyệt đối không chạy vào nhà vệ sinh để trốn, bởi vì rất dễ bị ngạt khói. Có thể xả nước từ nhà tắm để nước tràn ra sàn nhà và chảy xuống các tầng dưới, khi đó có thể ngăn đám cháy lan lên các tầng trên. Chú ý cắt cầu giao tổng để tránh bị điện giật do nước tràn làm chập các thiết bị điện.

Đối với các nhà, công trình có lồng sắt bảo vệ phía ngoài, có thể thoát qua ô cửa trên các lồng sắt đó để sang các công trình liền kề.

Nếu không có sẵn các cửa thoát hiểm, hãy bình tĩnh tìm kiếm các vật dụng như búa, rìu hoặc các vật dụng khác nhằm bẻ gãy hoặc mở rộng các ô trên lồng sắt để mọi người có thể di chuyển tới nơi an toàn với sự hỗ trợ của những người xung quanh.

Mỗi người dân và các gia đình cần trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy; trang bị những thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm cơ bản để bình tĩnh ứng phó với sự cố cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hạn chế tối đa thiệt hại, thương vong.

Clip hướng dẫn thoát nạn khi xảy ra cháy ở chung cư, nhà cao tầng (Nguồn: Bộ Công an)