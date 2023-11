Vụ cháy chung cư mini: Cháu bé mồ côi cả cha mẹ được hỗ trợ 2 tỷ đồng, mỗi người còn sống 700 triệu

Gần 2 tháng sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng, đến sáng nay, 5/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã công khai phương án phân bổ hơn 132 tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân.

Theo Ban Vận động, tại đợt 1 trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và quận trích từ nguồn ủng hộ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn hỗ trợ 6,126 tỷ đồng đã thực hiện hỗ trợ 6,126 tỷ đồng.

Đợt 2 thực hiện hỗ trợ từ hôm nay, ngày 5/11, gồm hỗ trợ bổ sung 1 trường hợp sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình hỗ trợ đợt 1 là 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ cho người sống trong tòa nhà: 89,6 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ chi phí sinh hoạt bảo đảm ổn định cuộc sống cho người còn sống, 88 người với số tiền 700 triệu đồng/người, tổng 61,6 tỷ đồng; hỗ trợ thờ cúng đối với người tử vong (hỗ trợ cho thân nhân của người tử vong đứng ra thờ cúng) cho 56 người với số tiền 500 triệu đồng/người, tổng 28 tỷ đồng.

Hỗ trợ 37 nạn nhân bị thương 15,1 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 3 đến 7 ngày cho 3 người với số tiền 300 triệu đồng/người, tống số tiền 900 triệu đồng; hỗ trợ người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên 33 người với số tiền 400 triệu đồng/người, tổng 13,2 tỷ đồng; hỗ trợ người bị thương nặng, hiểm nghèo 1 người với số tiền 1 tỷ đồng.

Hỗ trợ cho đối tượng là trẻ em là 19,2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ sổ tiết kiệm cho 1 trẻ mồ côi cả cha và mẹ 2 tỷ đồng; hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ mất cha hoặc mẹ: 4 cháu với 1 tỷ đồng/cháu, tổng số tiền 4 tỷ đồng.

Nạn nhân bị thương được công an hỗ trợ đưa đến nhận hỗ trợ - Ảnh: UBND TP Hà Nội

Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ dưới 16 tuổi (cha, mẹ còn sống) là 22 cháu, số tiền 600 triệu đồng/cháu, tổng số tiền 13,2 tỷ đồng.

Tổng hỗ trợ đợt 2 là 123,94 tỷ đồng; tổng cộng đợt 1 và đợt 2 hỗ trợ 130,12 tỷ đồng.

Số tiền còn lại là 2,221 tỷ đồng căn cứ khoản 7 điều 10 Nghị định 93/2021, Ban Vận động thống nhất để xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra hỏa hoạn theo quy định.

Vào hồi 23h50 phút ngày 12/9/2023 một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình nơi có 45 căn hộ với 144 người dân sinh sống thường xuyên, có mặt.

Vụ cháy đã khiến 56 người tử vong và hàng chục người bị thương. Có trường hợp rất đau lòng khi cả gia đình 7 người thiệt mạng.

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) - là chủ của chung cư mini phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, về tội Vi phạm quy định về Phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.