Vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong: Được cấp phép 6 tầng nhưng xây 9 tầng

Liên quan tới chung cư mini cháy tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, trước đó, vào tháng 3/2015, UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép cho ông Nghiêm Quang Minh xây dựng tòa nhà riêng lẻ tại số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình.

Theo đó, quận Thanh Xuân cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, với 6 tầng, tương đương độ cao 20,2m (không tính tum thang), tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Diện tích xây dựng tầng 1 (có tầng lửng) là 167,4m2, trên thửa đất 240m2, tương đương mật độ xây dựng 70%.

Tuy nhiên, thực tế dù được cấp phép 6 tầng nhưng chủ đầu tư đã xây dựng công trình này lên đến 9 tầng, với diện tích khoảng 200m2. Khi đưa vào sử dụng, tòa nhà này trở thành chung cư mini với 45 căn hộ, khoảng 150 người dân sinh sống.

Khoảng 23 giờ 20 phút ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại đây, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Lãnh đạo Công an TP, Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến 0 giờ 15 phút ngày 13/9/2023, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn khiến 56 nạn nhân tử vong và 37 người bị thương.

Hiện Giám đốc Công an Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Thanh Xuân phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an Thành phố tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, UBND quận Thanh Xuân, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.