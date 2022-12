Vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Bị cáo chủ mưu khai gì?

Ngày 21/12, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài.

Các bị cáo hầu tòa bị truy tố tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" gồm: Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, Hà Nội, lao động tự do), Phạm Anh Tuấn (SN 1984, Hà Nội, bộ đội phục viên), Nguyễn Văn Thắng (SN 1985, Hà Nội, lao động tự do), Nguyễn Thị Nga (SN 1988, Hà Nội, lao động tự do), Nguyễn Thị Hà (SN 1979, Hà Nội, giáo viên), Nguyễn Văn Thực (SN 1979, Hà Nội, lao động tự do), Nguyễn Văn Việt (SN 1998, Hải Dương, lao động tự do), Nguyễn Minh Khang (SN 1995, Hà Nội, lao động tự do), Phạm Việt Hùng (SN 1991, Hà Nội, lao động tự do), Phạm Hữu Thuật (SN 1981, Quảng Ninh, lao động tự do), Nguyễn Thị Thúy (SN 1974, Hà Nội, lao động tự do), Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969, Hải Dương), Phạm Hồng Hạo (SN 1967, Hà Nam, lao động tự do).

Bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt tại phiên tòa

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, từ năm 2016, một số đối tượng có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Nguyễn Thị Nguyệt (chủ mưu vụ án) mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật để hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua pháp nhân của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ XNK Đại Phát (Lê Thị Thanh Nga làm giám đốc) và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát (do Phạm Thị Hiển làm giám đốc, đại diện theo pháp luật).



Năm 2017, Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn mượn chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty nhằm chuyển tiền ra nước ngoài.

Với thủ đoạn này, Nguyệt và đồng phạm đã chuyển hơn 30.400 tỷ đồng ra nước ngoài. Bị cáo thu lời bất chính 30,4 tỷ đồng.

Tại tòa, Nguyệt thừa nhận sai phạm như cáo trạng: “Sau khi tiếp xúc với cơ quan cảnh sát điều tra và VKS, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai phạm”. Nguyệt thừa nhận giao cho bị cáo Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Văn Việt thực hiện việc rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền, giao cho Nguyễn Thị Nga quản lý, theo dõi dòng tiền, cùng Khang đi làm thủ tục chuyển, rút tiền.

Với hành vi nêu trên, VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án tù với bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt từ 7 năm 6 tháng tù đến 8 năm 6 tháng tù. HĐXX cho biết sẽ tiến hành tuyên án sơ thẩm với các bị cáo vào sáng ngày mai 22/12./.