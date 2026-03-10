Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ clip dàn cảnh giật dây chuyền nhanh như chớp ở khu du lịch: Đã bắt 1 đối tượng

10-03-2026 - 20:10 PM | Xã hội

Sự việc diễn ra chỉ khoảng 2 giây, khiến người phụ nữ mất của chỉ biết đứng ngơ ngác, thất thần không hiểu chuyện gì xảy ra.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại một vụ nghi dàn cảnh cướp dây chuyền cực kỳ tinh vi, xảy ra tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên, xã An Ninh, TP. Cần Thơ.

Trong đoạn clip được ghi lại, một người phụ nữ mặc áo đỏ đang đứng thì bất ngờ bị một nhóm người tiến lại bao quanh, cố tình tạo nên cảnh chen lấn, đông đúc khiến nữ du khách bị cuốn vào giữa. Khi người này đang loay hoay tìm cách thoát ra thì bất ngờ bị 2 phụ nữ khác áp sát phía sau, một người giơ tay lên trán, người còn lại nhanh tay giật đứt sợi dây chuyền của nữ du khách. Hành động diễn ra rất nhanh, thuần thục, chỉ mất chưa đầy 2 giây.

Phát hiện sợi dây chuyền bị giật mất, nữ du khách hốt hoảng quay lại, chụp tay người phụ nữ đứng phía sau xem thử nhưng không thấy. Nhóm người sau đó nhanh chân tản đi, để lại nữ du khách thất thần vì mất tài sản.

Người phụ nữ áo đỏ bị giật mất chiếc dây chuyền.

Đoạn clip khiến nhiều người vô cùng bức xúc, mong cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ gian. Đồng thời mọi người cũng nhắc nhở nhau cẩn thận, cảnh giác, bảo vệ tài sản khi đi đến nơi đông người.

Liên quan đến vụ việc trên, thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, Công an xã An Ninh, TP Cần Thơ xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp giật tài sản nhằm vào khách du lịch tại Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên.

Lực lượng công an địa phương đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét ngay sau khi tiếp nhận thông tin. Hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt được 1 đối tượng.

Công an xã An Ninh đang phối hợp với Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Lam Giang

Phụ nữ mới

