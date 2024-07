Vụ con gái lấy cắp 1,5 tỷ cha mẹ giấu trong thùng lúa: Gia đình rút đơn trình báo

Liên quan đến vụ con gái lấy cắp 1,5 tỷ đồng được cha mẹ giấu trong thùng lúa, mới đây, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết, gia đình ông L. đã xin rút đơn trình báo tố giác tội phạm.

Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn phải điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật, vì liên quan đến hoạt động của các cơ quan tố tụng. Việc khởi tố hay không khởi tố sẽ căn cứ vào quy định pháp luật, kết quả điều tra.

Nơi gia đình ông L. cất giấu tài sản.

Tờ Dân Trí thông tin thêm, ban đầu con gái ông L. quanh co không hợp tác khi bị lực lượng chức năng nghi vấn lấy cắp tiền của cha mẹ.

Công an phường Ghềnh Ráng đề xuất lên Công an thành phố Quy Nhơn vì số tài sản bị mất lớn. Sau đó, vụ việc được chuyển lên Công an tỉnh Bình Định để điều tra làm rõ.

Làm việc với cơ quan công an, con gái của ông L. đã thừa nhận là người lấy cắp tiền, vàng của cha mẹ để tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an tỉnh Bình Định tiếp tục đấu tranh, xác minh, chưa thực hiện thủ tục tố tụng nào với người con gái của vợ chồng ông L.

Gia đình ông L. làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Công an Bình Định)

Trước đó, dư luận xôn xao trước thông tin một gia đình (trên địa bàn phường Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định) bị trộm mất tài sản giấu trong thùng lúa đặt trước cửa nhà.

Ông Nguyễn Ngọc L. (54 tuổi) cho biết số tài sản bị mất trộm gồm 600 triệu đồng tiền mặt và vàng - tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Số tài sản này được hai vợ chồng ông L. chia nhỏ, cất trong nhiều túi màu đen rồi đem giấu ở thùng đựng lúa ngoài hiên nhà.

Ông L. kiểm tra số tài sản này lần cuối vào tháng 4/2023 và từ đó đến ngày trình báo (16/6/2024), cả ông và vợ không kiểm tra lần nào nữa. Chính vì lẽ đó, khó xác định được thời điểm gia đình bị mất trộm.