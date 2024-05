Vụ Công ty Công Minh: Khẩn trương rà soát dự án trồng cây xanh báo cáo Bộ Công an

Ngày 9-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Thanh Tùng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, cho biết tỉnh vừa có công văn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị chưa có báo cáo, khẩn trương báo cáo về tình hình thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh liên quan đến Công ty TNHH Công Minh theo yêu cầu của Bộ Công an.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu gửi tổng hợp, báo cáo về tỉnh trước ngày 20-5 để có báo cáo gửi Bộ Công an.

Trước đó, vào tháng 2-2024, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có công văn gửi tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra, xác minh, làm rõ việc thi công các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn có liên quan đến Công ty TNHH Công Minh và các công ty, đơn vị liên quan.



Bộ Công an yêu cầu tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến nay; Quy trình thực hiện và đơn vị thực hiện các dự án này; Các nhà thầu trúng thầu, thi công dự án trồng và chăm sóc cây xanh; hồ sơ theo dõi dự án, hồ sơ dự án; Các đơn vị, cá nhân thuộc UBND tỉnh Nghệ An (từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thị xã) có liên quan đến việc thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2019 đến nay.

Sau khi có yêu cầu từ Bộ Công an, tỉnh Nghệ An đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát các nội dung, làm tổng hợp báo cáo, dự thảo văn bản UBND tỉnh trả lời, cung cấp hồ sơ tài liệu cho Bộ Công an.

Sau khi rà soát, đến nay đã có 22 cơ quan đơn vị làm báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An. Cụ thể các đơn vị, huyện đã có báo cáo gồm: Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Sở Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, TX Thái Hòa, huyện Con Cuông, huyện Nam Đàn, huyện Nghi Lộc, huyện Yên Thành, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, huyện Tân Kỳ, huyện Thanh Chương, huyện Anh Sơn, TP Vinh, TX Cửa Lò, UBND TX Hoàng Mai.

Liên quan đến việc trên, ngày 7-5, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An đã có văn bản đốc thúc, yêu cầu các đơn vị, huyện, thành, thị trên địa bàn chưa có báo cáo khẩn trương làm tổng hợp báo cáo về Sở trước ngày 15-5-2024.

Theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh cần báo cáo kết quả, gồm: các dự án do mình làm chủ đầu tư; dự án do các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư. Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo nội dung kết quả, gồm: các dự án do mình làm chủ đầu tư; dự án do UBND các xã, phường, thị trấn làm chủ đầu tư; dự án do các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư.