Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Viện kiểm sát đề nghị hình phạt với ca sĩ Vũ Hà

Ngày 4-11, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).



Các bị cáo tại phiên toà

Theo đó, 3 quản lý câu lạc bộ King Club, quốc tịch Hàn Quốc, gồm: Cho Choo Keun bị VKSND đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm; Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng, Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng cùng về tội Tổ chức đánh bạc. Cùng tội danh, 2 người còn lại là Phan Trường Giang, giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng, bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù và Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, từ 30 đến 36 tháng án treo.

Đối với 136 người bị truy tố về tội Đánh bạc, VKSND đề nghị bị cáo Bùi Văn Huynh (trú Hải Dương cũ), 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng. Bị cáo Bùi Văn Huynh bị cáo buộc đánh bạc với số tiền lớn nhất trong vụ án là 16,3 triệu USD.

Tiếp đó, bị cáo Vũ Phong (53 tuổi, trú Hải Dương cũ), bị đề nghị 5 năm đến 5 năm 6 tháng, với số tiền đánh bạc hơn 10,7 triệu USD. Bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ, bị đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng và Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm, với số tiền đánh bạc bị cáo buộc lần lượt là 7,05 triệu USD và 4,26 triệu USD. Bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) bị VKSND đề nghị phạt tiền 100 triệu đồng kèm phạt bổ sung 40-50 triệu đồng.

28 người khác cũng được VKSND đề nghị phạt tiền 50-100 triệu đồng, thay vì án tù.

Theo bản luận tội, Nhà nước không cấm các trò chơi điện tử như một hình thức giải trí hợp pháp. Tuy nhiên, trò chơi điện tử có thưởng với đặt cược tiền thật hoặc các phần thưởng có giá trị vật chất là một hình thức đánh bạc bị Nhà nước nghiêm cấm với người Việt Nam.

Ca sĩ Vũ Hà tại phiên toà

Các bị cáo có đầy đủ năng lực điều khiển hành vi nhưng vì vụ lợi đã coi thường pháp luật, biết rõ hành vi tổ chức và tham gia đánh bạc bị Nhà nước nghiêm cấm. Đặc biệt có những bị cáo là người có địa vị xã hội cao có trình độ học vấn, hiểu biết và lẽ ra phải là tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng lại tham gia đánh bạc càng làm nặng độ nghiêm trọng của vụ án.

Nhiều người tham gia đánh bạc với số tiền từ hàng triệu USD và điều này không chỉ thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng mà còn cho thấy hành vi đánh bạc trở thành thói quen và diễn ra trong thời gian dài.

Một số bị cáo có nhân thân rất xấu từng bị xử lý về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc trong vụ án khác nhưng không lấy đó làm bài học, trong thời gian ngắn lại tiếp tục vi phạm. Điều này thể hiện ý thức coi thường pháp luật cần xử lý nghiêm để tăng răn đe.