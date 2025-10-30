Thủ đoạn lôi kéo khách tham gia sòng bạc 2.500 tỷ đồng tại khách sạn Pullman

Sáng 30/10, phiên tòa xét xử 141 người trong vụ án đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng tại sòng bạc King Club ở tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội bắt đầu phần thẩm vấn.

Trong số các bị cáo có 5 người bị truy tố tội "Tổ chức đánh bạc", gồm: Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc, là quản lý King Club); Phan Trường Giang (Giám đốc chi nhánh King Club) và Nguyễn Đình Lâm (Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng).

Tại toà, bị cáo Cho Choon Keun (người Hàn Quốc, quản lý King Club) thừa nhận những cáo buộc trong cáo trạng.

Cho Choon Keun khai nhận được Kim In Sung, Giám đốc Công ty HS Development Việt Nam, người đại diện hợp pháp và chịu trách nhiệm vận hành King Club (chủ mưu vụ án), phỏng vấn và ký hợp đồng lao động với Công ty HS Development Việt Nam từ năm 2020, với nhiệm vụ ban đầu là phiên dịch viên. Sau đó, Sung làm quản lý khách hàng.

Bị cáo Cho Choon Keun tại phiên tòa.

Theo lời khai của Cho, bị cáo này ngoài việc quản lý khách ra - vào King Club còn hỗ trợ giải quyết các vấn đề, khúc mắc mà khách gặp trong quá trình chơi tại đây.

Trước câu hỏi có biết việc cho người Việt Nam vào đánh bạc là vi phạm hay không, Cho nói hoàn toàn biết nhưng quyết định cho người Việt vào chơi là quyền của Kim In Sung.

“Mục đích của bị cáo chỉ là để nhận lương. Nếu không cho người Việt vào thì sẽ không có lương. Giờ bị cáo rất hối hận”, Cho Choon Keun nói và cho biết tại King Club có 5 người làm nhiệm vụ giống như mình.

“Quy trình một người Việt vào chơi như thế nào?”, HĐXX hỏi.

“Quản lý hoặc lễ tân sẽ báo có người Việt, hỏi ý kiến bị cáo. Khi bị cáo đồng ý cho vào thì lễ tân sẽ cho vào”, Cho khai.

Bị cáo Cho cho biết, tại King Club có một phần mềm quản lý việc chơi và tiền ra - vào của khách. Khi khách nhét thẻ chơi vào máy, phần mềm sẽ tự động ghi nhận, lưu dữ liệu và không thể can thiệp.

Về thủ đoạn lôi kéo người Việt Nam tham gia đánh bạc, Choi khai King Club áp dụng những chương trình khuyến mãi, quảng cáo giống các câu lạc bộ khác và triển khai đồng bộ, không dành riêng cho người Việt Nam. Những chương trình trên do Kim In Sung quyết định.

Tại King Club, Cho khai mỗi tháng được trả lương 4.000 USD, đồng thời được thưởng Tết 1.000 USD.

Bị cáo Choi Jin Bok tại phiên tòa.

Tiếp đến, Choi Jin Bok khai công việc của anh ta tương tự như Cho Choon Keun, tuy nhiên khác ca làm. Theo đó, bị cáo làm từ 23h đến 7h hôm sau.

Bị cáo thừa nhận bản thân cũng là người quyết định cho khách Việt vào chơi, tuy nhiên bị cáo chỉ thực hiện theo yêu cầu của Kim In Sung.

Choi Jin Bok khai rằng Kim In Sung yêu cầu khi có khách Việt đến chơi cần kiểm tra xem họ đã chơi ở các casino khác hay chưa, nhằm đảm bảo đây đều là những người chơi thực.

Từ chỉ đạo đó, Choi Jin Bok truyền đạt lại cho các lễ tân kiểm tra khách.

Giống Cho Choon Keun, Choi Jin Bok khai nhận mức lương và thù lao tương đương.

Bị cáo Shim Hawn Hee khai bản thân làm việc tại King Club từ năm 2022, nhưng một năm sau mới được ký hợp đồng lao động. Tại King Club, Shim được hưởng lương 3.000 USD/tháng và không có khoản nào khác, với công việc như một kế toán, kiểm kê doanh thu của ca đêm trước đó.

Shim khai chỉ quản lý về tiền và không có quyền quyết định cho người Việt Nam vào chơi, nhưng bị cáo cũng nhận thức được việc để người Việt vào chơi là vi phạm pháp luật Việt Nam nên từng hỏi Phan Trường Giang về vấn đề này.

Tuy nhiên, Shim cho biết Giang nói rằng trách nhiệm thuộc về cấp trên.

Shim Hawn Hee khai bản thân là người hàng tháng đưa cho Công ty Việt Hải Đăng 100.000 USD, theo chỉ đạo của Kim In Sung. Cáo trạng cho biết, số tiền này là phí cố định để duy trì hoạt động của King Club.

Theo cáo buộc, từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, các đối tượng đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại khách sạn Pullman.

Cáo trạng xác định bị can Kim In Sung có vai trò chính, là giám đốc đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club) tại khách sạn Pullman với Công ty Việt Hải Đăng.

Mọi hoạt động của King Club đều do Kim In Sung là người chỉ đạo. Kim In Sung thuê 3 người giúp việc cho mình gồm Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Theo cáo trạng, tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD.